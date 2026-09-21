В Угорщині побудують сховища для українського пального — «Нафтогаз» Сьогодні 11:32 — Енергетика Група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською компанією MOL

Група Нафтогаз та угорська MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) під час першого саміту Карпатської вісімки підписали меморандум про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу українсько-угорського кордону. Документ передбачає спільне опрацювання та реалізацію проєкту. Створені потужності планують використовувати для забезпечення потреб українського ринку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нафтогаз і MOL розвиватимуть інфраструктуру для зберігання пального

Виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко зазначив, що в умовах постійних російських атак на паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей для зберігання за межами зони обстрілів є питанням стабільності ринку.

За його словами, реалізація спільного проєкту в перспективі має підвищити надійність постачання пального для українських споживачів і сприяти розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.

Нафтогаз та Orlen домовилися про постачання LNG

Також під час саміту Карпатської вісімки Група Нафтогаз та польська компанія Orlen підписали два меморандуми, спрямовані на посилення енергетичної безпеки України та диверсифікацію маршрутів постачання енергоресурсів.

Один із документів передбачає постачання трьох партій скрапленого природного газу (LNG) у першому кварталі 2027 року. Додаткові обсяги LNG у разі потреби мають допомогти забезпечити потреби України в період пікового сезонного споживання.

Генеральний директор і голова правління Orlen Іренеуш Фафара зазначив, що співпраця з Україною є важливою складовою зобов’язань компанії щодо забезпечення енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи.

За його словами, посилення партнерства з Нафтогазом створює додаткові можливості для диверсифікації постачання та підвищення стійкості енергетичної системи регіону. Він також назвав співпрацю довгостроковим партнерством, що відповідає інтересам обох компаній.

Укрнафта домовилася про постачання нафтопродуктів

Ще один меморандум із польською компанією підписала Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз. Документ передбачає постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до $500 млн.

Це має додатково посилити стабільність постачання пального в умовах світової нафтової кризи, спричиненої подіями на Близькому Сході.

Документ також передбачає опрацювання можливості постачання української нафти для переробки на нафтопереробних заводах у Центральній Європі.