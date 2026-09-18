Як в Україні за рік змінились ціни на пальне (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Енергетика Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні цього тижня знову підскочили

Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні цього тижня знову підскочили на тлі рекордного подорожчання на світовому ринку. Середня вартість бензину марки А-95 на АЗС у вересні перевищила 88 грн за літр, а дизель поступово наближається до позначки у 100 грн. Тоді як ще рік тому, коли росія прицільно не била по українських заправках, А-95 можна було купити в середньому за 58−59 грн, а дизель коштував близько 60 грн за літр.

Журналісти порталу «Слово і діло» проаналізували , як протягом року змінювалися ціни на найпопулярніші марки бензину, дизельне пальне та газ.

Ціни на бензин в Україні 2025−2026, www.slovoidilo.ua

Бензин А-95

Рік тому, у вересні 2025 року, бензин марки А-95 в середньому коштував 58,77 грн за літр. До кінця року ціна майже не змінилася — 58,33 грн.

На початку 2026 року ціни на бензин пішли вгору: лютий — середня ціна 61,07 грн за літр, квітень — 72,68 грн.

На початку літа вартість зросла до 75,15 грн, а наприкінці, у серпні, вже перетнула нову позначку у понад 80 грн за літр.

Станом на 17 вересня середня ціна на українських АЗС на цю марку бензину становила 88,32 грн за літр.

Як зазначив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, однією з головних причин подорожчання пального в Україні є стрімке зростання світових цін. Наразі вартість бензину на деяких українських АЗС уже перевищила 90 грн за літр. Таким чином, за рік А-95 здорожчав майже на 30 гривень.

Бензин А-92

Бензин марки А-92 рік тому коштував в середньому 56,92 грн/літр.

До вересня 2026 року його вартість зросла приблизно на 26 грн — до 82,63 грн за літр. Тоді як ще на початку поточного року пальне коштувало у середньому 57,20 грн.

Вже в липні ціна перетнула позначку у 72 грн/літр, а у вересні — дійшла до 80 грн.

Дизельне пальне

Дизель ще рік тому коштував на українських АЗС в середньому 55,91 грн/літр.

Вже у лютому поточного року його ціна перевищила позначку у 60 грн. У березні середня ціна зросла до 76,69 грн, у квітні — підскочила до 89,22 грн.

Після цього дизель дещо здешевшав, зокрема у липні середня його ціна знизилася до 80,35 грн. Однак до кінця літа і у вересні знову пішла вгору: серпень — 92,27 грн, початок вересня — 94,10 грн. Станом на середину місяця за літр дизелю в середньому просять 98,24 грн.

Читайте також Як зросли ціни на дизпальне з кінця лютого

Таким чином, за рік ціна зросла більше ніж на 42 гривні, це найбільше серед інших видів пального.

За словами експертів, одна з причин сильного здорожчання — дефіцит дизельного пального. Після того як у 2023 році Європа відмовилася від російського дизеля, значну частину поставок переорієнтували на країни Близького Сходу. Через загострення ситуації в регіоні ця система постачання була порушена, що спричинило різкий стрибок цін.

Газ

Газ рік тому коштував в середньому 34,37 грн. У березні 2026 року його вартість зросла до 43,05 грн, а у квітні до рекордних за рік 48,77 грн. Після цього ціни дещо зменшилися.

У липні дизель коштував в середньому 40,78 грн. У серпні та на початку вересня ціна перевищувала 43 грн за літр. А станом на середину вересня дизель здорожчав до 44,06 грн.