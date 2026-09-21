Як обрати криптобіржу для денної торгівлі у 2026 році
Що таке денний трейдинг
- Фундаментальні події, тобто важливі новини, які є імпульсом для зміни цін.
- Технічний аналіз підказує, коли саме купувати чи продавати крипту. Для цього переглядають трендові лінії (смуга показує падіння чи зростання ціни), рівні підтримки й опору (мінімум і максимум ціни), обсяги (кількість проданих і куплених активів).
Ключові інструменти для трейдерів
- TWAP (Time-Weighted Average Price) — алгоритмічний виконавчий інструмент, який автоматично розбиває великий ордер на менші та виконує їх з рівним інтервалом. Він мінімізує вплив на ринок у разі великих позицій і дозволяє отримати ціну, близьку до середньозваженої за період.
- Advanced TP/SL (Take Profit / Stop Loss) — розширена система управління ризиком. Вона дозволяє встановлювати рівні фіксації прибутку та обмеження втрат за останньою або розрахунковою ціною, вручну задавати очікуваний прибуток чи допустимий збиток у відсотках, а також бачити прогнозований фінансовий результат (прибуток/збиток) до відкриття угоди. Це критично для денної торгівлі, де швидкі корекції є нормою.
- Drag-and-Adjust TP/SL — функція динамічного перетягування рівнів TP (фіксація прибутку) і SL (обмеження збитків) прямо на графіку. Вона дозволяє реагувати на зміну ринкової ситуації без відкриття нових вікон.
- Multi-Symbol Trading Page — до шести різних активів на одному екрані з можливістю моментального відкриття позицій за кожним. Функція дозволяє одночасно моніторити налаштування за кількома парами і не пропускати сетапи (сприятливі умови на графіку для відкриття угоди).
- Copy Trading (спот і ф’ючерси) — інструмент для тих, хто починає або хоче делегувати частину рішень. Він автоматично копіює угоди Lead Traders (досвідчених трейдерів, які відкривають свої угоди для публічного копіювання через сервіс копітрейдингу) у власний рахунок.
- Mock Trading та Mock Spot Copy Trading — тестове середовище з віртуальними коштами, де можна відпрацьовувати стратегії або спостерігати за Lead Traders без реального капіталу.
- Grid Trading — автоматизована стратегія, яка виконує buy/sell ордери у попередньо встановленому ціновому діапазоні з інтервалами. Вона ідеально підходить для волатильних та бокових ринків: користувач задає верхню і нижню межу та кількість «клітинок», а система самостійно ловить внутрішньоденні коливання. Не потребує прогнозування напрямку тренду. Але це швидше не базовий, а додатковий інструмент дейтрейдера.
Як обрати криптобіржу
Торгові умови
- Комісії Maker та Taker — сума за вхід і вихід з угоди. Нижчі ставки прямо зберігають ваш депозит під час частих угод.
- Ліквідність та глибина стакана — загальний обсяг ордерів у стакані. Запобігає закриттю позицій за несприятливими цінами під час великих угод.
- Спред — різниця між найближчими цінами купівлі та продажу. Чим вужчий спред, тим менші приховані витрати за негайного входження в ринок.
- Швидкість виконання ордерів — час обробки наказів сервером біржі. Мінімальна затримка дозволяє заходити в угоду саме за тією ціною, яку ви бачите на графіку.
- Стабільність платформи — безперебійна робота серверів під час високої волатильності. Показник гарантує, що термінал не «зависне» під час виходу важливих новин чи сплесків трафіку.
- Набір професійних інструментів — наявність просунутих типів ордерів, зручного графічного термінала, кластерного аналізу та можливості підключення через API до зовнішніх софтів.
- Розширені типи ордерів (SL/TP, OCO, Post-Only) — інструменти автоматичного виходу та ризик-менеджменту, які захищають від зайвих втрат.
- Режими маржі (Ізольована / Крос) — спосіб розподілу ризику. Ізольована маржа обмежує збиток лише сумою конкретної угоди, а не всім балансом.
- Розмір та гнучкість кредитного плеча — можливість точного налаштування плеча (наприклад, 2x-5x). Цей показник пропорційно збільшує як потенційний прибуток, так і ризик повної втрати коштів.
- Ставка фінансування — періодична плата за утримання ф’ючерсної позиції. Вона впливає на підсумкову вигідність угод, що тривають кілька годин.
Безпека та регуляція
- Криптобіржа повинна мати офіційне право надавати послуги у вашій країні або регіоні. Наприклад, у Європі показником надійності є відповідність європейським нормам MiCA (Markets in Crypto-Assets) або наявність ліцензії постачальника віртуальних активів (VASP). Офшорні зони без суворого контролю — це завжди підвищений ризик.
- Перевірка особи (KYC). Оминайте біржі, які обіцяють повну анонімність. Вимога пройти верифікацію — це стандарт безпеки, який захищає платформу від «брудних» грошей, а ваші кошти — від блокувань з боку фінансових регуляторів.
- Роздільне зберігання коштів. Юридично гроші клієнтів мають лежати окремо від власних капіталів майданчика. Це унеможливлює ситуацію, коли біржа покриває власні борги грошима користувачів.
- Багаторівнева система захисту від хакерських атак.
- Доказ резервів, тобто регулярна публікація звітів, які доводять ― на рахунках біржі є 100% коштів користувачів. Для клієнтів це означає, що вони можуть вивести свої кошти в будь-який момент.
- Провідні майданчики формують власні страхові резерви на випадок масштабних технічних збоїв або хакерських атак.
- Персональна безпека акаунта ― двофакторна автентифікація (2FA), антифішинговий код, білий список довірених гаманців.
Варіанти криптобірж для українських трейдерів
Binance
- криптовалюти — спотова торгівля, безстрокові ф’ючерси, конвертація, стейблкоїни;
- токенізовані американські акції bStocks — 24/7 доступ до токенізованих версій великих компаній США з можливістю виведення на власний гаманець;
- TradFi-perps — безстрокові контракти на американські акції, товари, ETF (за даними Binance, компанія тримає близько 74% світового ринку ETF-perps 2026 року);
- прямі акції та ETF США — понад 7 тис. інструментів з розрахунком у стейблкоїнах (USDT, USDC, USD1, $U) або BNB, у режимі 24/5 (з понеділка по п’ятницю, оскільки торгівля звичайними акціями та ETF прив’язана до робочих днів традиційних фондових бірж США);
- опціони на американські акції — від 1 вересня 2026 року доступні call і put опціони на 1000+ акцій та ETF США;
- Binance Earn, Binance Card, Binance Pay, Binance Wallet — сервіси збережень, оплати та зберігання активів.
- За обсяг торгів ― від 1 млн доларів на споті або від 5 млн доларів на ф’ючерсах за 30 днів (+ тримати від 5 BNB).
- За баланс ― треба тримати на рахунку від 100 тис. доларів (+ від 5 BNB).
- За позики ― потрібно брати в оренду чи кредит від 100 тис. доларів на біржі (+ від 5 BNB).
- За опціони ― треба торгувати опціонами від 100 млн доларів за 30 днів (BNB не потрібні).
Bybit
OKX
Bullish
Gate
Поради для денних трейдерів
- Розуміння ризиків — це базова умова. Криптовалюти та деривативи є волатильними інструментами з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Саме тому ніколи не варто торгувати або інвестувати кошти, які ви не можете дозволити собі втратити.
- Управління ризиком — Advanced TP/SL має бути частиною кожної угоди. Це фактично безкоштовна страховка для торгового рахунку. Take-profit і stop-loss повинні виставлятися одночасно з відкриттям позиції.
- Використовуйте демо-трейдинг (Mock Trading) для відпрацювання. Перед виходом у реальну торгівлю з новою стратегією або інструментом протестуйте її на віртуальних коштах.
- Диверсифікація в рамках одного акаунту. Наприклад, Super App-архітектура Binance дозволяє тримати позиції одразу в кількох класах активів — крипта, токенізовані та прямі акції, ETF, деривативи на традиційні ринки. Це знижує залежність від одного сегмента і дає більше сценаріїв для роботи в різних ринкових умовах.
- Використовуйте цілодобовий доступ як перевагу. Binance і деякі інші великі криптобіржі працюють 168 годин на тиждень. Для активного трейдера це означає, що можна реагувати на макроподії, звіти компаній чи рухи крипторинку в моменті, а не чекати відкриття сесії в понеділок. За даними Binance Research, у вихідні bStocks враховують медіанно 92% руху відкриття понеділка на американських акціях — ринок фактично працює безперервно.
- Оптимізуйте комісії від першого дня. Дізнавайтеся про умови використання знижок та користуйтеся можливістю зекономити. Для активного денного трейдера це прямо впливає на економіку торгівлі.
- Освіта — не одноразовий, а постійний процес. Якщо хочете займатися денним трейдингом, вам доведеться постійно навчатися.
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