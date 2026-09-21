Як обрати криптобіржу для денної торгівлі у 2026 році Сьогодні 09:50 — Криптовалюта Криптобіржі для денної торгівлі, джерело фото: pexels

Денний трейдинг — стратегія торгівлі активами, зокрема й криптовалютами, за якої всі угоди відкриваються та закриваються протягом одного робочого дня. Розповідаємо про особливості цього процесу та які криптобіржі найкраще для цього підходять.

Що таке денний трейдинг

Денний трейдинг називають по-різному: дейтрейдинг (від англ. day trading — «денна торгівля»), внутрішньоденна торгівля чи інтрадей.

Дейтрейдинг має один головний принцип: не залишати відкритих угод на ніч ― всі закривати протягом торгового дня. Щоб заробляти, трейдерам потрібно розуміти дві речі: який актив зростатиме в ціні та коли саме входити в угоду. Для цього вони поєднують два головні інструменти.

Фундаментальні події, тобто важливі новини, які є імпульсом для зміни цін. Технічний аналіз підказує, коли саме купувати чи продавати крипту. Для цього переглядають трендові лінії (смуга показує падіння чи зростання ціни), рівні підтримки й опору (мінімум і максимум ціни), обсяги (кількість проданих і куплених активів).

Довідка Finance.ua Зверніть увагу! Великі обсяги торгів підтверджують реальний інтерес ринку. Якщо ціна зростає на високих обсягах — це стійкий тренд, а не випадковий стрибок.

Головною перевагою такої стратегії є повний контроль своїх активів, адже криптобіржа працює цілодобово і нерідко «різкі рухи» на біржі відбуваються саме вночі, коли трейдер відпочиває.

Ключові інструменти для трейдерів

Хоча криптобіржі пропонують десятки різноманітних опцій, активному трейдеру для денної торгівлі потрібен чіткий базовий функціонал. Ось ключові професійні інструменти:

TWAP (Time-Weighted Average Price) — алгоритмічний виконавчий інструмент, який автоматично розбиває великий ордер на менші та виконує їх з рівним інтервалом. Він мінімізує вплив на ринок у разі великих позицій і дозволяє отримати ціну, близьку до середньозваженої за період.

— алгоритмічний виконавчий інструмент, який автоматично розбиває великий ордер на менші та виконує їх з рівним інтервалом. Він мінімізує вплив на ринок у разі великих позицій і дозволяє отримати ціну, близьку до середньозваженої за період. Advanced TP/SL (Take Profit / Stop Loss) — розширена система управління ризиком. Вона дозволяє встановлювати рівні фіксації прибутку та обмеження втрат за останньою або розрахунковою ціною, вручну задавати очікуваний прибуток чи допустимий збиток у відсотках, а також бачити прогнозований фінансовий результат (прибуток/збиток) до відкриття угоди. Це критично для денної торгівлі, де швидкі корекції є нормою.

— розширена система управління ризиком. Вона дозволяє встановлювати рівні фіксації прибутку та обмеження втрат за останньою або розрахунковою ціною, вручну задавати очікуваний прибуток чи допустимий збиток у відсотках, а також бачити прогнозований фінансовий результат (прибуток/збиток) до відкриття угоди. Це критично для денної торгівлі, де швидкі корекції є нормою. Drag-and-Adjust TP/SL — функція динамічного перетягування рівнів TP (фіксація прибутку) і SL (обмеження збитків) прямо на графіку. Вона дозволяє реагувати на зміну ринкової ситуації без відкриття нових вікон.

— функція динамічного перетягування рівнів TP (фіксація прибутку) і SL (обмеження збитків) прямо на графіку. Вона дозволяє реагувати на зміну ринкової ситуації без відкриття нових вікон. Multi-Symbol Trading Page — до шести різних активів на одному екрані з можливістю моментального відкриття позицій за кожним. Функція дозволяє одночасно моніторити налаштування за кількома парами і не пропускати сетапи (сприятливі умови на графіку для відкриття угоди).

— до шести різних активів на одному екрані з можливістю моментального відкриття позицій за кожним. Функція дозволяє одночасно моніторити налаштування за кількома парами і не пропускати сетапи (сприятливі умови на графіку для відкриття угоди). Copy Trading (спот і ф’ючерси) — інструмент для тих, хто починає або хоче делегувати частину рішень. Він автоматично копіює угоди Lead Traders (досвідчених трейдерів, які відкривають свої угоди для публічного копіювання через сервіс копітрейдингу) у власний рахунок.

— інструмент для тих, хто починає або хоче делегувати частину рішень. Він автоматично копіює угоди Lead Traders (досвідчених трейдерів, які відкривають свої угоди для публічного копіювання через сервіс копітрейдингу) у власний рахунок. Mock Trading та Mock Spot Copy Trading — тестове середовище з віртуальними коштами, де можна відпрацьовувати стратегії або спостерігати за Lead Traders без реального капіталу.

Grid Trading — автоматизована стратегія, яка виконує buy/sell ордери у попередньо встановленому ціновому діапазоні з інтервалами. Вона ідеально підходить для волатильних та бокових ринків: користувач задає верхню і нижню межу та кількість «клітинок», а система самостійно ловить внутрішньоденні коливання. Не потребує прогнозування напрямку тренду. Але це швидше не базовий, а додатковий інструмент дейтрейдера.

Як обрати криптобіржу

Для успішного дейтрейдингу вибір криптобіржі має вирішальне значення. Оскільки денна торгівля передбачає значну кількість операцій щодня, потрібно обирати майданчик з низькими комісіями, високою ліквідністю та миттєвим виконанням угод.

Невдало обрана платформа ризикує забрати чималу частку вашого заробітку — її непомітно «з'їдять» завищені комісії та затримки під час виконання угод.

Нижче розберемо ключові критерії, на які варто зважати під час вибору криптобіржі.

Торгові умови

Комісії Maker та Taker — сума за вхід і вихід з угоди. Нижчі ставки прямо зберігають ваш депозит під час частих угод.

та — сума за вхід і вихід з угоди. Нижчі ставки прямо зберігають ваш депозит під час частих угод. Ліквідність та глибина стакана — загальний обсяг ордерів у стакані. Запобігає закриттю позицій за несприятливими цінами під час великих угод.

— загальний обсяг ордерів у стакані. Запобігає закриттю позицій за несприятливими цінами під час великих угод. Спред — різниця між найближчими цінами купівлі та продажу. Чим вужчий спред, тим менші приховані витрати за негайного входження в ринок.

— різниця між найближчими цінами купівлі та продажу. Чим вужчий спред, тим менші приховані витрати за негайного входження в ринок. Швидкість виконання ордерів — час обробки наказів сервером біржі. Мінімальна затримка дозволяє заходити в угоду саме за тією ціною, яку ви бачите на графіку.

— час обробки наказів сервером біржі. Мінімальна затримка дозволяє заходити в угоду саме за тією ціною, яку ви бачите на графіку. Стабільність платформи — безперебійна робота серверів під час високої волатильності. Показник гарантує, що термінал не «зависне» під час виходу важливих новин чи сплесків трафіку.

— безперебійна робота серверів під час високої волатильності. Показник гарантує, що термінал не «зависне» під час виходу важливих новин чи сплесків трафіку. Набір професійних інструментів — наявність просунутих типів ордерів, зручного графічного термінала, кластерного аналізу та можливості підключення через API до зовнішніх софтів.

— наявність просунутих типів ордерів, зручного графічного термінала, кластерного аналізу та можливості підключення через API до зовнішніх софтів. Розширені типи ордерів (SL/TP, OCO, Post-Only) — інструменти автоматичного виходу та ризик-менеджменту, які захищають від зайвих втрат.

— інструменти автоматичного виходу та ризик-менеджменту, які захищають від зайвих втрат. Режими маржі (Ізольована / Крос) — спосіб розподілу ризику. Ізольована маржа обмежує збиток лише сумою конкретної угоди, а не всім балансом.

— спосіб розподілу ризику. Ізольована маржа обмежує збиток лише сумою конкретної угоди, а не всім балансом. Розмір та гнучкість кредитного плеча — можливість точного налаштування плеча (наприклад, 2x-5x). Цей показник пропорційно збільшує як потенційний прибуток, так і ризик повної втрати коштів.

— можливість точного налаштування плеча (наприклад, 2x-5x). Цей показник пропорційно збільшує як потенційний прибуток, так і ризик повної втрати коштів. Ставка фінансування — періодична плата за утримання ф’ючерсної позиції. Вона впливає на підсумкову вигідність угод, що тривають кілька годин.

Безпека та регуляція

Денний трейдинг передбачає, що ваші гроші постійно знаходяться на біржі, а ви здійснюєте десятки операцій на день. Якщо платформа виявиться ненадійною, ви ризикуєте втратити свої кошти. Щоб уникнути проблем, звертайте увагу на безпекові та регуляторні фактори.

Криптобіржа повинна мати офіційне право надавати послуги у вашій країні або регіоні. Наприклад, у Європі показником надійності є відповідність європейським нормам MiCA (Markets in Crypto-Assets) або наявність ліцензії постачальника віртуальних активів (VASP). Офшорні зони без суворого контролю — це завжди підвищений ризик. Перевірка особи (KYC). Оминайте біржі, які обіцяють повну анонімність. Вимога пройти верифікацію — це стандарт безпеки, який захищає платформу від «брудних» грошей, а ваші кошти — від блокувань з боку фінансових регуляторів. Роздільне зберігання коштів. Юридично гроші клієнтів мають лежати окремо від власних капіталів майданчика. Це унеможливлює ситуацію, коли біржа покриває власні борги грошима користувачів. Багаторівнева система захисту від хакерських атак. Доказ резервів, тобто регулярна публікація звітів, які доводять ― на рахунках біржі є 100% коштів користувачів. Для клієнтів це означає, що вони можуть вивести свої кошти в будь-який момент. Провідні майданчики формують власні страхові резерви на випадок масштабних технічних збоїв або хакерських атак. Персональна безпека акаунта ― двофакторна автентифікація (2FA), антифішинговий код, білий список довірених гаманців.

Довідка Finance.ua Зверніть увагу! Біржа — це торговий майданчик, а не сейф. Тому тримайте там лише депозит для активних угод, а зароблений прибуток виводьте на гаманець.

Варіанти криптобірж для українських трейдерів

Binance

Binance ― працює у понад 100 країнах світу, має ліцензії та регуляторну присутність у понад 20 юрисдикціях — це найбільше регуляторне охоплення у криптоіндустрії.

У межах цієї глобальної інфраструктури компанія розвиває концепцію фінансового Super App: в одному застосунку є доступ до криптовалют, платежів, збережень, а також до традиційних фінансових інструментів — від прямої торгівлі акціями та ETF до токенізованих активів і безстрокових контрактів на традиційні ринки.

Користувачам доступна широка продуктова лінійка, зокрема:

криптовалюти — спотова торгівля, безстрокові ф’ючерси, конвертація, стейблкоїни;

— спотова торгівля, безстрокові ф’ючерси, конвертація, стейблкоїни; токенізовані американські акції bStocks — 24/7 доступ до токенізованих версій великих компаній США з можливістю виведення на власний гаманець;

— 24/7 доступ до токенізованих версій великих компаній США з можливістю виведення на власний гаманець; TradFi-perps — безстрокові контракти на американські акції, товари, ETF (за даними Binance, компанія тримає близько 74% світового ринку ETF-perps 2026 року);

— безстрокові контракти на американські акції, товари, ETF (за даними Binance, компанія тримає близько 74% світового ринку ETF-perps 2026 року); прямі акції та ETF США — понад 7 тис. інструментів з розрахунком у стейблкоїнах (USDT, USDC, USD1, $U) або BNB, у режимі 24/5 (з понеділка по п’ятницю, оскільки торгівля звичайними акціями та ETF прив’язана до робочих днів традиційних фондових бірж США);

— понад 7 тис. інструментів з розрахунком у стейблкоїнах (USDT, USDC, USD1, $U) або BNB, у режимі 24/5 (з понеділка по п’ятницю, оскільки торгівля звичайними акціями та ETF прив’язана до робочих днів традиційних фондових бірж США); опціони на американські акції — від 1 вересня 2026 року доступні call і put опціони на 1000+ акцій та ETF США;

— від 1 вересня 2026 року доступні call і put опціони на 1000+ акцій та ETF США; Binance Earn, Binance Card, Binance Pay, Binance Wallet — сервіси збережень, оплати та зберігання активів.

Довідка Finance.ua Зверніть увагу! Доступність окремих функцій залежить від юрисдикції користувача, його статусу верифікації та відповідних регуляторних вимог. Актуальний перелік продуктів для конкретного акаунту завжди відображається в застосунку Binance після проходження верифікації.

Комісії на Binance побудовані за багаторівневою моделлю, яка враховує три ключових параметри: 30-денний торговий обсяг користувача, наявний баланс BNB і статус у VIP-програмі, що є стандартною практикою для великих професійних майданчиків.

Розмір комісій для звичайного користувача коливається в межах 0,075−0,1%. Є базова знижка в разі оплати комісії у BNB (нативна криптовалюта екосистеми Binance), яка дорівнює 25% на спот-торгівлю та 10% на ф’ючерсну, і застосовується автоматично.

VIP-програма Binance — це система бонусів для великих трейдерів та інвесторів, яка суттєво знижує торгові комісії (до 80%). Вона працює просто: чим більший обсяг торгівлі або баланс, тим менші комісії та вищий VIP-рівень (він перераховується щодня).

Сьогодні є чотири шляхи для отримання VIP.

За обсяг торгів ― від 1 млн доларів на споті або від 5 млн доларів на ф’ючерсах за 30 днів (+ тримати від 5 BNB). За баланс ― треба тримати на рахунку від 100 тис. доларів (+ від 5 BNB). За позики ― потрібно брати в оренду чи кредит від 100 тис. доларів на біржі (+ від 5 BNB). За опціони ― треба торгувати опціонами від 100 млн доларів за 30 днів (BNB не потрібні).

Бонус для новачків з інших бірж: якщо ви вже крутите великі обсяги на іншій платформі, Binance дасть вам рівень VIP+1 на 2 місяці просто за підтвердження цих обсягів.

Bybit

Bybit ― це централізований торговий майданчик з високим рівнем кібербезпеки та торгів. На криптобіржі передбачена спотова і деривативна торгівля, купівля та продаж NFT, а також пасивний заробіток (Bybit Earn). Розмір комісії ― 0,1%.

Серед переваг торгового майданчика ― зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, інтеграція з TradingView для аналізу графіків, цілодобова підтримка, більшість коштів користувачів зберігаються на холодних гаманцях.

OKX

OKX ― це централізована криптобіржа, яка має високі рівні торгів, ліквідності та кібербезпеки. Вона також входить до переліку найбільш технологічно розвинених торгових майданчиків.

Доступні ринки: спотовий, деривативний (ф'ючерси та опціони), P2P, OTC. Розмір комісії залежить від операції та коливається в межах 0,08−0,1%.

Біржа має зручний вебсайт і застосунок. Його інтерфейс простий і дружній, тому торговий майданчик буде комфортним для трейдерів-початківців. А ще OKX регулярно публікує звіти про резерви.

Bullish

Bullish ― це централізована криптобіржа з високим рівнем надійності та ліквідності. Торговий майданчик пропонує користувачам спотову торгівлю криптовалютами, маржинальну торгівлю та альтернативні інструменти. А ще біржа має чи не найменші комісії ― від 0% до 0,03%.

Зауважимо, що ця платформа не має попиту серед роздрібних трейдерів, оскільки орієнтована на великих користувачів. Тому й поріг входу там дещо вищий, ніж у багатьох майданчиків.

Gate

Gate є централізованою криптобіржею з високим рівнем доступності та безпеки. Серед переваг ― широкий вибір криптовалют і низькі комісії (0−0,1%).

Користувачам Gate доступні різноманітні торгові інструменти, зокрема спотова та маржинальна торгівлі, безстрокові ф’ючерси, опціони та NFT. Біржа працює з фіатними валютами, але виведення фіатних коштів може бути проблематичним в деяких регіонах.

Поради для денних трейдерів

Денний трейдинг — це найбільш вимогливий сегмент інвестиційної діяльності. Він поєднує високий потенціал прибутку з не менш високим рівнем ризику, тому це підхід не для всіх. Дейтрейдинг підходить тим, хто готовий приділяти час аналітиці, дисципліновано дотримуватися правил управління ризиком і сприймати збитки як частину роботи.

Щоб збільшити шанси на прибуток, користуйтеся такими рекомендаціями.

Розуміння ризиків — це базова умова. Криптовалюти та деривативи є волатильними інструментами з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Саме тому ніколи не варто торгувати або інвестувати кошти, які ви не можете дозволити собі втратити.

— це базова умова. Криптовалюти та деривативи є волатильними інструментами з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Саме тому ніколи не варто торгувати або інвестувати кошти, які ви не можете дозволити собі втратити. Управління ризиком — Advanced TP/SL має бути частиною кожної угоди. Це фактично безкоштовна страховка для торгового рахунку. Take-profit і stop-loss повинні виставлятися одночасно з відкриттям позиції.

— Advanced TP/SL має бути частиною кожної угоди. Це фактично безкоштовна страховка для торгового рахунку. Take-profit і stop-loss повинні виставлятися одночасно з відкриттям позиції. Використовуйте демо-трейдинг (Mock Trading) для відпрацювання . Перед виходом у реальну торгівлю з новою стратегією або інструментом протестуйте її на віртуальних коштах.

. Перед виходом у реальну торгівлю з новою стратегією або інструментом протестуйте її на віртуальних коштах. Диверсифікація в рамках одного акаунту . Наприклад, Super App-архітектура Binance дозволяє тримати позиції одразу в кількох класах активів — крипта, токенізовані та прямі акції, ETF, деривативи на традиційні ринки. Це знижує залежність від одного сегмента і дає більше сценаріїв для роботи в різних ринкових умовах.

. Наприклад, Super App-архітектура Binance дозволяє тримати позиції одразу в кількох класах активів — крипта, токенізовані та прямі акції, ETF, деривативи на традиційні ринки. Це знижує залежність від одного сегмента і дає більше сценаріїв для роботи в різних ринкових умовах. Використовуйте цілодобовий доступ як перевагу . Binance і деякі інші великі криптобіржі працюють 168 годин на тиждень. Для активного трейдера це означає, що можна реагувати на макроподії, звіти компаній чи рухи крипторинку в моменті, а не чекати відкриття сесії в понеділок. За даними Binance Research, у вихідні bStocks враховують медіанно 92% руху відкриття понеділка на американських акціях — ринок фактично працює безперервно.

. Binance і деякі інші великі криптобіржі працюють 168 годин на тиждень. Для активного трейдера це означає, що можна реагувати на макроподії, звіти компаній чи рухи крипторинку в моменті, а не чекати відкриття сесії в понеділок. За даними Binance Research, у вихідні bStocks враховують медіанно 92% руху відкриття понеділка на американських акціях — ринок фактично працює безперервно. Оптимізуйте комісії від першого дня . Дізнавайтеся про умови використання знижок та користуйтеся можливістю зекономити. Для активного денного трейдера це прямо впливає на економіку торгівлі.

. Дізнавайтеся про умови використання знижок та користуйтеся можливістю зекономити. Для активного денного трейдера це прямо впливає на економіку торгівлі. Освіта — не одноразовий, а постійний процес. Якщо хочете займатися денним трейдингом, вам доведеться постійно навчатися.

Завжди пам’ятайте про високі ризики для вашого капіталу та використовуйте лише вільні гроші. Не треба торгувати коштами з фінансової подушки чи накопичень.