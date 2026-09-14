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Держфінмоніторинг виявив міжнародну схему криптовалютного шахрайства на понад 2,5 млрд грн

Кримінал
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Фігуранти діють у складі великої організації, що спеціалізується на криптовалютному шахрайстві
Фігуранти діють у складі великої організації, що спеціалізується на криптовалютному шахрайстві
Державна служба фінансового моніторингу України розслідує схему відмивання коштів, отриманих унаслідок шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу пов’язаних із нею компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
«Спільно з підрозділами фінансової розвідки інших країн виявили схему: дані про закордонні операції разом із нашою інформацією склалися в цілісну картину — хто стоїть за компаніями, звідки надходили гроші й куди рухалися далі» — зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
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Як працювала схема

Рахунок однієї з компаній у європейському банку був прив’язаний до електронної адреси громадянки України. Іншу компанію-нерезидента, яка отримувала кошти від європейських фіктивних фірм через інвестиційне шахрайство, очолює громадянин України. Обома рахунками керували з Києва.
«Далі перевірили фігуранта за українськими даними. Банк свого часу відмовився від ділових відносин із ним через борг у 250 тис. грн, який згодом продали компанії зі стягнення заборгованостей. Наразі відомо, що він переховується від слідства у справі про незаконне переправлення людей через кордон», — зазначив Пронін.
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Фігуранти діють у складі великої організації, що спеціалізується на криптовалютному шахрайстві. Відповідні матеріали передано правоохоронним органам.

Криптовалютні операції складно відстежувати

«Операції з віртуальними активами лишаються найскладнішими для відстеження — ринок в Україні досі не врегульований, прозорих механізмів контролю немає. Попри це схеми з криптовалютою ми виявляємо: аналізуємо фінансові потоки, зв’язки між компаніями та цифрові сліди їхніх власників» — додав Філіп Пронін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Києві викрили розгалужену мережу шахраїв, які викрадали кошти з криптовалютних гаманців громадян країн Європейського Союзу. Щомісячний обіг незаконно отриманих коштів у найактивніші періоди міг сягати $1 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
Криптозлочини
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