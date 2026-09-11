У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної парфумерії та косметики. Під час 14 обшуків у Харкові та Львові вилучили близько 130 тонн готової продукції, сировини й обладнання орієнтовною вартістю понад 235 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Як діяли
За даними слідства, учасники схеми організували повний цикл нелегального виробництва — від виготовлення, розливу та фасування до нанесення маркування відомих світових брендів і продажу товару через спеціально створені сайти.
До незаконної діяльності було залучено близько 50 людей. Частину з них використовували як формальних керівників підконтрольних підприємств.
За версією слідства, організаторами є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони виїхали з України, однак продовжили дистанційно керувати бізнесом.
Продукцію виготовляли та зберігали в орендованих складських приміщеннях. В одному з них облаштували повноцінний цех. Також для зберігання використовували приватний будинок.
Щоб підробки мали вигляд оригінальної продукції, на упаковку наносили етикетки, позначення та водяні знаки відомих брендів, а для розливу використовували спеціальне обладнання.
Під виглядом оригіналу продавали парфуми, місти та шимери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски та інші товари. Замовлення надсилали покупцям поштою.