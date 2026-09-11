0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Харкові та Львові вилучили 130 тонн підробленої косметики, сировини й обладнання — деталі

Кримінал
24
У Харкові та Львові вилучили 130 тонн підробленої косметики, сировини й обладнання — деталі
У Харкові та Львові вилучили 130 тонн підробленої косметики, сировини й обладнання — деталі
У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної парфумерії та косметики. Під час 14 обшуків у Харкові та Львові вилучили близько 130 тонн готової продукції, сировини й обладнання орієнтовною вартістю понад 235 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як діяли

За даними слідства, учасники схеми організували повний цикл нелегального виробництва — від виготовлення, розливу та фасування до нанесення маркування відомих світових брендів і продажу товару через спеціально створені сайти.
До незаконної діяльності було залучено близько 50 людей. Частину з них використовували як формальних керівників підконтрольних підприємств.
За версією слідства, організаторами є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони виїхали з України, однак продовжили дистанційно керувати бізнесом.
Продукцію виготовляли та зберігали в орендованих складських приміщеннях. В одному з них облаштували повноцінний цех. Також для зберігання використовували приватний будинок.
Щоб підробки мали вигляд оригінальної продукції, на упаковку наносили етикетки, позначення та водяні знаки відомих брендів, а для розливу використовували спеціальне обладнання.
Під виглядом оригіналу продавали парфуми, місти та шимери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски та інші товари. Замовлення надсилали покупцям поштою.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems