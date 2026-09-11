У Харкові та Львові вилучили 130 тонн підробленої косметики, сировини й обладнання — деталі Сьогодні 12:44 — Кримінал У Харкові та Львові вилучили 130 тонн підробленої косметики, сировини й обладнання — деталі

У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної парфумерії та косметики. Під час 14 обшуків у Харкові та Львові вилучили близько 130 тонн готової продукції, сировини й обладнання орієнтовною вартістю понад 235 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як діяли

За даними слідства, учасники схеми організували повний цикл нелегального виробництва — від виготовлення, розливу та фасування до нанесення маркування відомих світових брендів і продажу товару через спеціально створені сайти.

До незаконної діяльності було залучено близько 50 людей. Частину з них використовували як формальних керівників підконтрольних підприємств.

За версією слідства, організаторами є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони виїхали з України, однак продовжили дистанційно керувати бізнесом.

Продукцію виготовляли та зберігали в орендованих складських приміщеннях. В одному з них облаштували повноцінний цех. Також для зберігання використовували приватний будинок.

Щоб підробки мали вигляд оригінальної продукції, на упаковку наносили етикетки, позначення та водяні знаки відомих брендів, а для розливу використовували спеціальне обладнання.