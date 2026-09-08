БЕБ викрило контрабанду 117 тонн спирту та метанолу на 97 млн грн Сьогодні 18:00 — Кримінал

БЕБ викрило контрабанду 117 тонн спирту та метанолу на 97 млн грн

В Україну під виглядом автохімії завезли понад 117 тонн етилового спирту та метанолу вартістю понад 97 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Спирт і метанол маскували під автохімію

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство замовило вантаж у Турецькій Республіці та перевозило його в автоцистернах.

Під час митного оформлення ділки декларували товар як присадку для моторного палива «Fuel addictive Solvent». Насправді ж у резервуарах був концентрований етиловий спирт і метанол.

Звірка документів із турецькою стороною показала збіг даних щодо відправника, одержувача, транспорту та ваги. Проте назва товару, код УКТ ЗЕД і його реальна вартість виявилися фальсифікованими для обходу митного контролю.

Під час санкціонованих обшуків, за місцями проживання фігурантів, детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, печатки сторонніх юридичних осіб і фінансову документацію.

Загальна вартість незаконно переміщених товарів становила близько понад 97 млн грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч.2 ст. 201−4, ч.2 ст. 205−1, ч.5 ст. 27, ч.2. ст. 28 та ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів, підроблення реєстраційних документів підприємства, пособництво та використання фальшивих паперів групою осіб).

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