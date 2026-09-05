Операція «Карфаген»: викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора
Як працювала схема
- понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна;
- понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат;
- понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
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