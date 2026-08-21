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Прокуратура відсудила у мешканки Яремче 13 соток землі біля Пруту

Кримінал
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Яремчанській громаді повернуть ділянку площею майже 13 соток, яка розташована у прибережній захисній смузі річки Прут. Прокурори довели в суді, що земля незаконно перебувала у приватній власності 17 років.
Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.
У серпні 2024 року Надвірнянська окружна прокуратура звернулася до суду, щоб повернути землю Яремчанській громаді. Ділянка розташована на вул. Івана Петраша в Яремчі, біля річки Прут.
Правоохоронці встановили, що у 2009 році Яремчанська міська рада передала ділянку місцевій жительці для ведення особистого господарства. Водночас земля повністю розташована у прибережній захисній смузі річки та належить до земель водного фонду. За законом такі землі не можна передавати у приватну власність — їх можна лише здавати в оренду.
«Фахівці Державного космічного агентства України надали супутникові знімки та інші матеріали за останні 17 років. Вони показали, що русло Пруту на цій ділянці фактично не змінювалося, а земля весь цей час залишалася поруч із річкою», — зазначають у прокуратурі.
Суд відкрив провадження у січні 2025 року, а розгляд справи по суті розпочався у липні 2026 року. 3 серпня суд повністю задовольнив позов прокуратури та постановив повернути земельну ділянку Яремчанській громаді. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
За матеріалами:
Zaxid.net
Кримінальне провадження
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