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Прокуратура вимагає повернути до бюджету понад 3,2 млн грн, переплачених за електроенергію — подробиці

Кримінал
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Прокуратура вимагає повернути до бюджету понад 3,2 млн грн, переплачених за електроенергію — подробиці
Прокуратура вимагає повернути до бюджету понад 3,2 млн грн, переплачених за електроенергію — подробиці
Прокуратура у судовому порядку вимагає повернути до бюджету понад 3,2 млн грн, переплачених університетом за електроенергію.
Про уе пише пресслужба Київської міської прокуратури.
Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва звернулись до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання електроенергії Київському національному університету імені Тараса Шевченка.
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Суть справи

Прокуратурою встановлено, що у 2025−2026 роках навчальний заклад за результатами процедури закупівлі уклав з товариством договір про постачання електричної енергії. Надалі сторони уклали низку додаткових угод, якими її ціна неодноразово змінювалась.
Водночас збільшення цін відбувалось без належного документального підтвердження їх коливання на ринку електроенергії та з перевищенням встановлених законом меж.
Таким чином університет переплатив за електроенергію понад 3,2 млн гривень.
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Відтак Шевченківська окружна прокуратура міста Києва просить суд визнати додаткові угоди недійсними та стягнути з постачальника безпідставно сплачені кошти.
Ухвалою Господарського суду міста Києва відкрито провадження у справі та призначено її до розгляду.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
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