Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва звернулись до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання електроенергії Київському національному університету імені Тараса Шевченка.
Прокуратурою встановлено, що у 2025−2026 роках навчальний заклад за результатами процедури закупівлі уклав з товариством договір про постачання електричної енергії. Надалі сторони уклали низку додаткових угод, якими її ціна неодноразово змінювалась.
Водночас збільшення цін відбувалось без належного документального підтвердження їх коливання на ринку електроенергії та з перевищенням встановлених законом меж.
Таким чином університет переплатив за електроенергію понад 3,2 млн гривень.