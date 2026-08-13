На Кіровоградщині розкрили схему видобутку граніту зі збитками на 1,55 млрд грн Сьогодні 04:49 — Кримінал

До схеми входили вісім осіб, www.gp.gov.ua

На Кіровоградщині правоохоронці встановили нових учасників схеми незаконного видобування граніту та задокументували окремий епізод заволодіння державним майном. За результатами розслідування сімом особам повідомили про підозру. Загальна сума встановлених збитків за двома епізодами перевищує 1,55 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У червні 2026 року Кіровоградська обласна прокуратура повідомляла про перші результати розслідування. Тоді було встановлено, що після завершення строку дії спеціального дозволу роботи на Сухокліївському родовищі не припинилися.

На родовищі незаконно видобули понад 375 тисяч кубометрів граніту

За даними слідства, упродовж 2017−2021 років учасники схеми організували 12 масових вибухів і незаконно видобули понад 375 тис. кубометрів граніту. Видобуту сировину переробляли та реалізовували через підконтрольне підприємство.

За висновками експертів, унаслідок незаконного користування надрами державі завдано понад 1 млрд 255 млн грн збитків. У межах цього епізоду раніше повідомили про підозру арбітражному керуючому — ліквідатору підприємства.

Правоохоронці встановили ще один епізод

Під час подальшого розслідування встановлено інших учасників схеми, зібрано додаткові докази та задокументувано ще один епізод.

За версією слідства, використовуючи договір охорони та зберігання майна, учасники схеми заволоділи видобутою гірничою масою як державним майном.

Йдеться про 375 213 кубометрів граніту загальною вагою понад 994 тис. тонн. Його вартість становить понад 295 млн грн.

Таким чином розслідування охоплює два епізоди: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення та заволодіння видобутою гірничою масою як державним майном.

Загальна сума встановлених збитків за цими епізодами перевищує 1,55 млрд грн.

Сімом особам повідомили про підозру

За даними слідства, до схеми входили вісім осіб. Сімом із них повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України. Ще один учасник, директор комерційного підприємства, переховується від органів досудового розслідування. Після встановлення його місця перебування йому буде вручено повідомлення про підозру.

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