$3500 за групу інвалідності: у Києві викрили схему з медичними документами Сьогодні 14:39 — Кримінал

Готівка, яку виучили у підозрюваного

Правоохоронці протягом року документували схему, за якою чоловікам допомагали отримувати інвалідність на підставі фіктивних діагнозів. Для цього клієнтам заздалегідь створювали «медичну історію», а за кожен необхідний документ чи етап процедури вони окремо платили організаторам.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як формували фіктивну медичну історію

За даними слідства, протягом кількох місяців клієнти під контролем організаторів неодноразово відвідували потрібних лікарів, проходили обстеження, зокрема МРТ, здавали аналізи та оформлювали стаціонарне лікування.

У такий спосіб формувався пакет медичних документів із даними про вигадані захворювання. Надалі ці документи використовували для встановлення інвалідності.

Організацію необхідних консультацій, обстежень та оформлення медичних документів, за версією слідства, забезпечував лікар-невропатолог.

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При цьому клієнти платили окремо за кожен документ та медичну виписку. В одному із задокументованих випадків чоловік заплатив 15 тис. грн за МРТ із потрібним висновком, 38 тис. грн — за «лікування» у стаціонарі та ще 20 тис. грн — за виписку з фіктивним діагнозом.

На фінальному етапі за рішення комісії про встановлення групи інвалідності чоловік передав $3500. У результаті йому встановили третю групу інвалідності строком на один рік.

Під час документування схеми правоохоронці встановили, що за допомогою до її учасників звернулися понад 50 осіб.

Що знайшли під час обшуків

Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників схеми, а також у медичних закладах.

Під час слідчих дій вилучили понад $300 тис., 18 тис. євро та 388 тис. грн, 24 мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичні документи та чорнові записи.

Лікарю-невропатологу, його знайомій, яка передавала гроші, та чоловіку, який підшукував клієнтів для встановлення інвалідності за гроші, повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 500 тис. грн. Двом іншим призначили нічний домашній арешт. Прокуратура планує оскаржити це рішення.

Наразі правоохоронці перевіряють лікарів, які могли допомагати підозрюваним оформлювати фіктивні медичні документи, а також встановлюють клієнтів, яким могли незаконно встановити інвалідність.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіції у Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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