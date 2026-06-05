У деклараціях представників ВЛК виявили порушення на 200 млн грн

Правоохоронці провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). За попередніми даними, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях посадовців може сягати 200 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Правоохоронці перевіряють декларації посадовців
У межах операції під умовною назвою «Ескулап» правоохоронці перевіряють отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн.
Йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. Чи навпаки, задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи.
Правоохоронці провели масштабні відпрацювання по всій Україні — 58 обшуків за місцями проживання фігурантів та транспортних засобах у 16 регіонах країни.
Вилучили автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року ринковою вартістю понад 100 тис. доларів, готівку в національній та іноземній валюті, медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тис. грн до понад одного мільйона гривень.
У поліції зазначають, що вилучені документи, можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.
Складено понад 230 адмінпротоколів
Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтею 172−6 (Порушення вимог фінансового контролю) кодексу України про адміністративні правопорушення.