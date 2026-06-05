У деклараціях представників ВЛК виявили порушення на 200 млн грн Сьогодні 17:50 — Кримінал

У деклараціях представників ВЛК виявили порушення на 200 млн грн

Правоохоронці провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). За попередніми даними, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях посадовців може сягати 200 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці перевіряють декларації посадовців

У межах операції під умовною назвою «Ескулап» правоохоронці перевіряють отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн.

Йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. Чи навпаки, задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи.

Обшуки провели у 16 регіонах України

Правоохоронці провели масштабні відпрацювання по всій Україні — 58 обшуків за місцями проживання фігурантів та транспортних засобах у 16 регіонах країни.

Правоохоронці провели 58 обшуків у 16 регіонах України, Фото: npu.gov.ua

Вилучили автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року ринковою вартістю понад 100 тис. доларів, готівку в національній та іноземній валюті, медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тис. грн до понад одного мільйона гривень.

У поліції зазначають, що вилучені документи, можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

Вилучили автомобілі ринковою вартістю понад 100 тис. доларів, Фото: npu.gov.ua

Складено понад 230 адмінпротоколів

Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтею 172−6 (Порушення вимог фінансового контролю) кодексу України про адміністративні правопорушення.

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