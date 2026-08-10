Поліція викрила організатора криптошахрайської мережі Money 24/7 Сьогодні 12:36 — Кримінал

Поліція викрила організатора криптошахрайської мережі Money 24/7

В Україні викрили діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка, за даними слідства, заволодівала коштами клієнтів. Клієнти передавали гроші в обмін на криптовалюту, але замість обіцяного зарахування коштів отримували лише часткові виплати та письмові гарантії.

Одній із потерпілих завдали збитків на майже 1,6 млн грн. Організатору мережі вже повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Як працювала схема

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановили діяльність шахрайської мережі Money 24/7.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами створив псевдофінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптоактивів.

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Для створення видимості легальної роботи учасники схеми використовували спеціально створені сайти, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований під пункт приймання готівки.

Клієнти оформлювали заявку на обмін готівки на криптоактиви та приходили до офісу, де передавали гроші. Після цього вони мали отримати криптовалюту на свої електронні гаманці. Однак, отримавши кошти, зловмисники не виконували своїх зобов’язань.

Щоб потерпілі не зверталися до правоохоронців, окремим клієнтам частково переказували криптоактиви або надавали письмові гарантії щодо завершення операції.

Під час обшуків вилучили понад 20 млн грн

У липні 2026 року поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.

Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.

Організатору мережі повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та повне коло потерпілих.

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