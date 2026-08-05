На Волині посадовець Укрзалізниці відрядив 17 працівників будувати свій будинок Сьогодні 09:42 — Кримінал

Працівників «Укрзалізниці» відправляли будувати приватний будинок

На Волині викрили депутата однієї з міських рад, який одночасно обіймає посаду начальника одного з відокремлених підрозділів АТ «Укрзалізниця». За даними слідства, він разом з іншими посадовцями товариства відправляв працівників залізниці у відрядження до Львівської області, де вони будували приватний будинок.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Працівників «Укрзалізниці» відправляли у фіктивні відрядження

За версією слідства, посадовець організував відрядження 17 працівників залізниці до однієї зі станцій у Львівській області.

Згідно з документами, працівники нібито мали виконувати поточні роботи на залізничних коліях, зокрема приводити смуги відведення в належний естетичний стан. Насправді ж вони виконували будівельні роботи на приватному об’єкті.

924 тисячі гривень збитків

Через безпідставне нарахування та виплату коштів за такі «відрядження» АТ «Укрзалізниця» у період із жовтня 2025 року до травня 2026 року завдали майнової шкоди на 924 тис. грн.

Посадовцю повідомили про підозру

Депутату повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану, та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Його спільникам повідомлено про підозру за аналогічними статтями раніше.

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