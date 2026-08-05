На Волині посадовець Укрзалізниці відрядив 17 працівників будувати свій будинок

На Волині викрили депутата однієї з міських рад, який одночасно обіймає посаду начальника одного з відокремлених підрозділів АТ «Укрзалізниця». За даними слідства, він разом з іншими посадовцями товариства відправляв працівників залізниці у відрядження до Львівської області, де вони будували приватний будинок.
Працівників «Укрзалізниці» відправляли у фіктивні відрядження
За версією слідства, посадовець організував відрядження 17 працівників залізниці до однієї зі станцій у Львівській області.
Згідно з документами, працівники нібито мали виконувати поточні роботи на залізничних коліях, зокрема приводити смуги відведення в належний естетичний стан. Насправді ж вони виконували будівельні роботи на приватному об’єкті.
Через безпідставне нарахування та виплату коштів за такі «відрядження» АТ «Укрзалізниця» у період із жовтня 2025 року до травня 2026 року завдали майнової шкоди на 924 тис. грн.
Посадовцю повідомили про підозру
Депутату повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану, та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Його спільникам повідомлено про підозру за аналогічними статтями раніше.