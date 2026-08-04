У Києві двоє пенсіонерів віддали «на перевірку» псевдопрацівникам СБУ $267 тисяч Сьогодні 21:33 — Кримінал

У Києві затримали кур'єра шахрайської схеми

У Києві 47-річному киянину повідомили про підозру у шахрайстві. Він був кур’єром у схемі, учасники якої представлялися працівниками СБУ та вимагали у громадян гроші нібито для перевірки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Пенсіонери віддали шахраям усі заощадження

Жертвами шахраїв стали 67-річна жінка та 78-річний чоловік. Зловмисники переконали їх, що гроші необхідно передати для перевірки, щоб зняти підозри у колабораційній діяльності та фінансуванні росії.

Жінка передала псевдоправоохоронцям $42 тисячі та €665. Чоловік — $225 тисяч та €11 250.

Підозрюваний забрав гроші та перерахував їх на криптогаманець, реквізити якого надали організатори схеми.

У підозрюваного знайшли гроші

Під час затримання в автомобілі чоловіка виявили понад $32,6 тисячі, €1610 та 450 тисяч гривень. Правоохоронці перевіряють його причетність до ще одного епізоду шахрайства.

В автомобілі чоловіка виявили понад $32,6 тисячі, €1610 та 450 тисяч гривень, kyiv.gp.gov.ua

Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 1 млн грн.

Встановлюються організатори шахрайської схеми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.