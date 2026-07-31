Ексдепутата судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра (фото)

Його обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 197−1, ч. 4 ст. 197−1 КК України.
За даними досудового розслідування, у період з 2008 по 2017 роки обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком, без відповідних рішень органів державної влади самовільно зайняв суміжні земельні ділянки у Дніпровському районі міста Києва площею понад 0,3 га.
Йдеться про землі, розташовані поблизу вул. Спортивної у садовому товаристві «Приозерне», частина яких перебуває у комунальній та знаходиться в межах охоронних зон прибережної захисної смуги рукава Десенка (Чорторий),що є частиною Дніпра.
Обвинувачені звели навколо паркан, чим обмежили доступ інших людей до самовільно зайнятих територій та води. На одній з цих ділянок у 2012 році звели будинок площею 103 кв. м. При цьому ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги.
Зазначимо, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом. Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду. Матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.