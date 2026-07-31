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Ексдепутата судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра (фото)

Кримінал
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Ексдепутата судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра (фото)
Ексдепутата судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра (фото)
Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києвадо суду скеровано обвинувальний акт щодо 55-річного народного депутата VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради.
Про це пише прокуратура.

Суть справи

Його обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 197−1, ч. 4 ст. 197−1 КК України.
Ексдепутата судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра (фото)
За даними досудового розслідування, у період з 2008 по 2017 роки обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком, без відповідних рішень органів державної влади самовільно зайняв суміжні земельні ділянки у Дніпровському районі міста Києва площею понад 0,3 га.
Йдеться про землі, розташовані поблизу вул. Спортивної у садовому товаристві «Приозерне», частина яких перебуває у комунальній та знаходиться в межах охоронних зон прибережної захисної смуги рукава Десенка (Чорторий), що є частиною Дніпра.
Обвинувачені звели навколо паркан, чим обмежили доступ інших людей до самовільно зайнятих територій та води. На одній з цих ділянок у 2012 році звели будинок площею 103 кв. м. При цьому ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги.
Зазначимо, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом. Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду. Матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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