Ексдепутата судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра (фото) Сьогодні 15:44 — Кримінал

Ексдепутата судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра (фото)

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києвадо суду скеровано обвинувальний акт щодо 55-річного народного депутата VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради.

Про це пише прокуратура

Суть справи

Його обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 197−1, ч. 4 ст. 197−1 КК України.

За даними досудового розслідування, у період з 2008 по 2017 роки обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком, без відповідних рішень органів державної влади самовільно зайняв суміжні земельні ділянки у Дніпровському районі міста Києва площею понад 0,3 га.

Йдеться про землі, розташовані поблизу вул. Спортивної у садовому товаристві «Приозерне», частина яких перебуває у комунальній та знаходиться в межах охоронних зон прибережної захисної смуги рукава Десенка (Чорторий), що є частиною Дніпра.

Обвинувачені звели навколо паркан, чим обмежили доступ інших людей до самовільно зайнятих територій та води. На одній з цих ділянок у 2012 році звели будинок площею 103 кв. м. При цьому ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги.

Зазначимо, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом. Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду. Матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

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