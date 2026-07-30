На Одещині 83 військових будували будинок командиру частини (фото) Сьогодні 18:22 — Кримінал

Командир військової частини залучив близько 80 підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку

В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який упродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого приватного будинку.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Деталі слідства

У Національній поліції уточнили , що командир військової частини, перевищуючи владу та службові повноваження, протягом кільком місяців залучав близько 80 підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку в Подільському районі.

Окрім особового складу, не за призначенням, а для завезення будівельних матеріалів для виконання робіт, використовувався навіть військовий транспорт.

Слідство зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставлення будівельних матеріалів.

Результати обшуків

Під час обшуку на об’єкті виявили близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи.

Під час обшуку на об’єкті виявили близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи.

Провівши комплекс заходів, низку обшуків, зібравши достатньо доказів, слідчі поліції затримали у процесуальному порядку командира і повідомили йому про підозру в перевищенні військовою службовою особою влади, що заподіяло істотної шкоди, в умовах воєнного стану.

Генпрокурор вважає, що зібрані докази свідчать про системний характер таких дій.

«Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу», — наголосив Кравченко.

Майору повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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