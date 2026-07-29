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«Добривні оборудки»: держава недоотримала 11,5 мільйона гривень

Кримінал
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«Добривні оборудки»: держава недоотримала 11,5 мільйона гривень
«Добривні оборудки»: держава недоотримала 11,5 мільйона гривень
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо директора підприємства з виробництва міндобрив на Полтавщині: газовий конденсат був лише «на папері», а держава через фіктивні закупівлі недорахувалася 11,5 мільйона гривень податків.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо директора підприємства з виробництва мінеральних добрив.
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За даними слідства, протягом семи місяців 2025 року підприємство документально оформляло нібито закупівлю газового конденсату у 18 суб’єктів господарювання. Насправді ж жодних поставок не було.
«Такі „паперові“ операції дозволили товариству штучно сформувати податковий кредит і значно зменшити суму податків, які мали надійти до державного бюджету. Загальна сума збитків — майже 11,5 млн грн», — говориться у повідомленні.
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Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення документів.
Для забезпечення відшкодування збитків на майно обвинуваченого накладено арешт. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
За матеріалами:
Finance.ua
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