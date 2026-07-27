Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні 37 млн грн пожертв закордонних донорів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Правоохоронці вважають, що учасники схеми заволоділи коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення рф, а згодом легалізували їх через конвертаційні центри.
За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Як приховували оборудку
Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.
Наразі слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).