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Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні 37 млн грн пожертв закордонних донорів

Кримінал
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Правоохоронці вважають, що учасники схеми заволоділи коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення рф, а згодом легалізували їх через конвертаційні центри.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як діяла схема

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Як приховували оборудку

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.
Наразі слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
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Кому повідомили про підозру

Серед підозрюваних:
  • колишній державний секретар МЗС (2020−2024 рр.), організатор схеми;
  • колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
  • радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
  • бухгалтер ГО.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняЗловживання владоюСлужбові повноваженняНАБУСАП
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