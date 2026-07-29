0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вилучено валюти на понад 14 млн грн: у Харкові викрили схему продажу «інвалідностей»

Кримінал
62
Всім п’ятьом спільникам повідомлено про підозру
Всім п’ятьом спільникам повідомлено про підозру, gp.gov.ua
Правоохоронці викрили у Харкові схему незаконного оформлення інвалідності військовозобов’язаним чоловікам. За $5−8 тис. учасники схеми допомагали отримати документи, які надалі давали право на відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Хто входив до схеми

За даними слідства, схему організували двоє лікарів медичних закладів: невропатолог та завідувач терапевтичного відділення, водій і операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я, а також цивільний спільник.
Ролі між ними були чітко розподілені. Водій та цивільний чоловік виступали посередниками й підшукували «клієнтів» серед військовозобов’язаних. Знаючи про відсутність у чоловіків реальних хвороб, ділки обіцяли за гроші «вирішити питання» та скеровували їх далі до «потрібних» медиків.
Вартість «пакета послуг» варіювалася від 5 до 8 тис. доларів США.
Вартість «пакета послуг» варіювалася від 5 до 8 тис. доларів США., gp.gov.ua
Місце для вашої реклами

Як діяла схема

Лікарі забезпечували виготовлення медичних висновків із фейковими діагнозами, на підставі яких оформлювали електронні направлення до обласного медцентру.
Далі операторка комп’ютерного набору приймала та реєструвала документи в системі й направляла їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). За цими матеріалами комісія ухвалювала рішення про надання чоловікам групи інвалідності, на підставі яких вони отримували відстрочки від мобілізації.
Вартість «пакета послуг» варіювалася від 5 до 8 тис. доларів США.
Під час проведення обшуків вилучили коштів на понад 14,3 млн гривень
Під час проведення обшуків вилучили коштів на понад 14,3 млн гривень, gp.gov.ua

Обшуки та вилучене майно

Усіх учасників схеми затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Під час проведення санкціонованих обшуків у фігурантів загалом вилучено: понад 243 тис. доларів США, близько 750 тис. гривень, більше 50 тис. євро та 700 фунтів. За актуальним курсом НБУ це становить понад 14,3 млн гривень.
Всім п’ятьом спільникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 КК України).
Суд узяв під варту чотирьох підозрюваних без можливості внесення застави. Питання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому підозрюваному наразі розглядається.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників схеми та осіб, які скористалися їхніми «послугами».
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняПрокуратураЗловживання владоюСлужбові повноваження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems