Вилучено валюти на понад 14 млн грн: у Харкові викрили схему продажу «інвалідностей» Сьогодні 14:25 — Кримінал

Всім п’ятьом спільникам повідомлено про підозру, gp.gov.ua

Правоохоронці викрили у Харкові схему незаконного оформлення інвалідності військовозобов’язаним чоловікам. За $5−8 тис. учасники схеми допомагали отримати документи, які надалі давали право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Хто входив до схеми

За даними слідства, схему організували двоє лікарів медичних закладів: невропатолог та завідувач терапевтичного відділення, водій і операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я, а також цивільний спільник.

Ролі між ними були чітко розподілені. Водій та цивільний чоловік виступали посередниками й підшукували «клієнтів» серед військовозобов’язаних. Знаючи про відсутність у чоловіків реальних хвороб, ділки обіцяли за гроші «вирішити питання» та скеровували їх далі до «потрібних» медиків.

Вартість «пакета послуг» варіювалася від 5 до 8 тис. доларів США., gp.gov.ua

Як діяла схема

Лікарі забезпечували виготовлення медичних висновків із фейковими діагнозами, на підставі яких оформлювали електронні направлення до обласного медцентру.

Далі операторка комп’ютерного набору приймала та реєструвала документи в системі й направляла їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). За цими матеріалами комісія ухвалювала рішення про надання чоловікам групи інвалідності, на підставі яких вони отримували відстрочки від мобілізації.

Вартість «пакета послуг» варіювалася від 5 до 8 тис. доларів США.

Під час проведення обшуків вилучили коштів на понад 14,3 млн гривень, gp.gov.ua

Обшуки та вилучене майно

Усіх учасників схеми затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення санкціонованих обшуків у фігурантів загалом вилучено: понад 243 тис. доларів США, близько 750 тис. гривень, більше 50 тис. євро та 700 фунтів. За актуальним курсом НБУ це становить понад 14,3 млн гривень.

Всім п’ятьом спільникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 КК України).

Суд узяв під варту чотирьох підозрюваних без можливості внесення застави. Питання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому підозрюваному наразі розглядається.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників схеми та осіб, які скористалися їхніми «послугами».

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