ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні Сьогодні 11:14 — Кримінал

ДБР проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов», dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Що перевіряють правоохоронці

Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

ДБР перевіряє факти можливих зловживань у ТЦК, dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що президент Володимир Зеленський дав завдання колишньому міністру оборони Михайлу Федорову розібратись з бусифікацією. «Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один — закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація. Дуже складне, тому і номер один. Пункт номер два: розібратися з питанням бусифікації», — зазначив Зеленський.

Два тижні тому Михайло Федоров повідомив, що залишає посаду міністра оборони України. За його словами, реформу мобілізації повинні були презентувати у липні, а розпочати — у серпні. На його думку, вже у вересні ситуація з цим процесом мала б змінитися суттєво — таким був таймлайн його команди у відомстві, який та презентувала народним депутатам. Та в день, на який запланували підписання наказу про початок першого етапу реформи, його звільнили.

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