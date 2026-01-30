Президент дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією Сьогодні 14:34

Президент дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією

Серед ключових завдань міністра оборони України Михайла Федорова — розібратись з бусифікацією, посилити ППО та контрактну армію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один — закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація. Дуже складне, тому і номер один. Пункт номер два: розібратися з питанням бусифікації», — зазначив Зеленський.

За його словами, третє завдання — це поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії.

«Форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати», — підкреслив глава держави.

Він також повідомив, що важливим є питання дронів. Раніше військові говорили, що буде більше дронів — треба буде менше артилерії. Зараз же дронів треба більше, й артилерії також треба більше.

«Ми розуміємо, що це складне питання — далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює. Тому що кілл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду. Працюємо також і з Кабміном, тому що закриття неба пов’язане з енергетикою сьогодні», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

