0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією

120
Президент дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією
Президент дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією
Серед ключових завдань міністра оборони України Михайла Федорова — розібратись з бусифікацією, посилити ППО та контрактну армію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
«Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один — закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація. Дуже складне, тому і номер один. Пункт номер два: розібратися з питанням бусифікації», — зазначив Зеленський.
За його словами, третє завдання — це поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії.
«Форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати», — підкреслив глава держави.
Він також повідомив, що важливим є питання дронів. Раніше військові говорили, що буде більше дронів — треба буде менше артилерії. Зараз же дронів треба більше, й артилерії також треба більше.
«Ми розуміємо, що це складне питання — далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює. Тому що кілл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду. Працюємо також і з Кабміном, тому що закриття неба пов’язане з енергетикою сьогодні», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems