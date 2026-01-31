0 800 307 555
ТОП-10 українських бізнесменів за доходом компаній

Рейтинг українських бізнесменів
Рейтинг українських бізнесменів, Фото: ілюстративне
В Україні налічується 67 651 бізнесменів, чиї компанії приносять понад 10 млн грн доходу на рік і регулярно подають фінансову звітність. Це 19% від усіх власників компаній, які звітували вчасно — загалом їх понад 360 тисяч. Переважну більшість у переліку лідерів українського бізнесу становлять чоловіки — 73%.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Де найбільше бізнесменів в Україні

У Києві зафіксували найбільшу кількість бізнесменів — 22% від загальної кількості. На другому та третьому місцях — Дінпропетровська (10%) та Львівська області (8%).
Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.
Географія власників українських компаній
Географія власників українських компаній, Інфографіка: "Опендатабот"
Найменше бізнесменів — у прифронтових областях: Херсонській (0,6%), Луганській (0,7%) та Миколаївській (1%).

Дохід у власників компаній в Україні

Аналітики зазначають, щоб потрапити у ТОП-100 власників компаній України, бізнес повинен приносити понад 8,99 млрд грн на рік. Вхідний поріг у ТОП-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік.
80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1 355 бізнесменів.
Дохід у власників компаній в Україні
Дохід у власників компаній в Україні, Інфографіка: "Опендатабот"

ТОП-10 українських бізнесменів 2025

Лідерську позицію посідає Рінат Ахметов, чиї компанії у загальному отримують близько 565,7 млрд грн доходу.
На другій сходинці — Віталій Антонов, власник мережі ОККО, із сумарним доходом 151,7 млрд грн.
На третьому місці — Юрій Косюк, власник мережі МХП (110,6 млрд грн).
До десятки потрапили бізнесмени з Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі — Світлана Івахів, власниця компаній WOG, КОМО та Галичина. Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 млрд грн.
ТОП-10 найкращих підприємців за доходом компаній:
  • Рінат Ахметов — 565,7 млрд грн доходу;
  • Віталій Антонов — 151,77 млрд грн доходу;
  • Юрій Косюк — 110,65 млрд грн доходу;
  • Арі Вебер — 88,04 млрд грн доходу;
  • Володимир Костельман — 80,59 млрд грн доходу;
  • Андрій Веревський — 72,17 млрд грн доходу;
  • Андрій Губський — 70,25 млрд грн доходу;
  • Олексій Порошенко — 65,86 млрд грн доходу;
  • Світлана Івахів — 48,75 млрд грн доходу;
  • Олександр Герега — 48,58 млрд грн доходу.
ТОП-100 українських бізнесменів 2025
ТОП-100 українських бізнесменів 2025, Інфографіка: "Опендатабот"
70% бізнесменів, що потрапили у ТОП-100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.
