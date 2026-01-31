ТОП-10 українських бізнесменів за доходом компаній Сьогодні 18:16

Рейтинг українських бізнесменів, Фото: ілюстративне

В Україні налічується 67 651 бізнесменів, чиї компанії приносять понад 10 млн грн доходу на рік і регулярно подають фінансову звітність. Це 19% від усіх власників компаній, які звітували вчасно — загалом їх понад 360 тисяч. Переважну більшість у переліку лідерів українського бізнесу становлять чоловіки — 73%.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Де найбільше бізнесменів в Україні

У Києві зафіксували найбільшу кількість бізнесменів — 22% від загальної кількості. На другому та третьому місцях — Дінпропетровська (10%) та Львівська області (8%).

Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

Географія власників українських компаній, Інфографіка: "Опендатабот"

Найменше бізнесменів — у прифронтових областях: Херсонській (0,6%), Луганській (0,7%) та Миколаївській (1%).

Дохід у власників компаній в Україні

Аналітики зазначають, щоб потрапити у ТОП-100 власників компаній України, бізнес повинен приносити понад 8,99 млрд грн на рік. Вхідний поріг у ТОП-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1 355 бізнесменів.

Дохід у власників компаній в Україні, Інфографіка: "Опендатабот"

ТОП-10 українських бізнесменів 2025

Лідерську позицію посідає Рінат Ахметов, чиї компанії у загальному отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

На другій сходинці — Віталій Антонов, власник мережі ОККО, із сумарним доходом 151,7 млрд грн.

На третьому місці — Юрій Косюк, власник мережі МХП (110,6 млрд грн).

До десятки потрапили бізнесмени з Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі — Світлана Івахів, власниця компаній WOG, КОМО та Галичина. Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 млрд грн.

ТОП-10 найкращих підприємців за доходом компаній:

Рінат Ахметов — 565,7 млрд грн доходу;

Віталій Антонов — 151,77 млрд грн доходу;

Юрій Косюк — 110,65 млрд грн доходу;

Арі Вебер — 88,04 млрд грн доходу;

Володимир Костельман — 80,59 млрд грн доходу;

Андрій Веревський — 72,17 млрд грн доходу;

Андрій Губський — 70,25 млрд грн доходу;

Олексій Порошенко — 65,86 млрд грн доходу;

Світлана Івахів — 48,75 млрд грн доходу;

Олександр Герега — 48,58 млрд грн доходу.

ТОП-100 українських бізнесменів 2025, Інфографіка: "Опендатабот"

70% бізнесменів, що потрапили у ТОП-100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.

