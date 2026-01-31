0 800 307 555
66% українців у 2025 році стикалися з кібершахраями

63
Дві третини українців стикалися з шахраями онлайн
Опитування Rakuten Viber показало, що у 2025 році понад 90% українців стикалися з кібершахраями: 66% натрапляли на зловмисників особисто, ще 27% — чули про такі випадки від оточення.

Скільки українців стикалися з кібер- та телефонними шахраями

За даними опитування Rakuten Viber, на запитання про зустріч із кібер- та телефонними шахраями 66% відповіли «так» (62% у 2025 році).
Ще 27% не натрапляли особисто, але чули про інциденти від оточення, а 7% зазначили, що не стикалися й навіть не чули про такі випадки.
У компанії також порівняли відповіді з попереднім роком: частка тих, хто повідомив про особистий досвід, зросла (62% у 2025 році проти 66% у 2026-му за результатами поточного опитування).

Чи стали українці краще орієнтуватися в кібербезпеці

Понад половина опитаних (52%) роблять усе, щоби знати про кібербезпеку більше — на початку 2025 року цю відповідь обрали лише 39%.
Кількість українців, які не цікавляться питанням кібербезпеки, знизилася: з 28% у січні 2025 до 17% у січні 2026.
Ще 13% відповіли, що за рік не робили нічого спеціально, 9% заявили, що й раніше добре розумілися на кібербезпеці, і ще 9% оцінили свій прогрес як дуже значний.

Чого українці бояться під час онлайн-шопінгу

Найбільше людей хвилює невідповідність товару очікуванням — цю відповідь обрали 57% опитаних. Ще 6% українців хвилюються, що магазин виявиться фейковим. Натомість 19% опитаних зовсім не купують нічого в онлайні.
Ще 7% відповіли, що їх нічого не турбує, бо вони регулярно замовляють в інтернеті.
Що найбільше турбує при покупках в онлайні:
  • Що товар не прийде вчасно / зовсім не прийде — 5%;
  • Що шахраї отримають доступ до моєї картки — 4%;
  • Що шахраї отримають доступ до акаунта чи інших особистих даних — 3%.
У Viber зазначають, що серед типових схем у 2025 році залишалися фейкові інтернет-магазини та продавці на маркетплейсах.

Як захиститись від зловмисників у мережі

Для обмеження небажаних запитів від невідомих абонентів:
  • Увімкніть ідентифікацію абонентів у меню Параметри → Виклики та повідомлення. Функція позначатиме дзвінки з невідомих номерів як потенційно безпечні чи небезпечні через спам або шахрайство.
  • Увімкніть запити на повідомлення через Параметри → Конфіденційність → Запити. Так усі повідомлення від незнайомців потраплятимуть в окрему папку, яку можна очистити в один клік.
Для безпечних покупок в інтернеті:
  • Звертайте увагу на блакитну галочку біля назви профілю магазину. Вона підтверджує, що компанія пройшла офіційну перевірку Viber.
  • Ніколи й нікому не передавайте свої особисті дані: паролі, дані банківської картки, документи чи коди з SMS.
Для безпечних продажів в інтернеті та комунікації з клієнтами:
  • Для конфіденційної інформації, використовуйте повідомлення SecurePlus. Вони дозволяють перевірити номер одержувача на підозрілу активність у режимі реального часу.
  • Для швидкої та безпечної верифікації клієнтів, надсилайте повідомлення з одноразовими паролями (OTP).
Payment systems