Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
Шахраї поширюють через соціальні мережі та месенджери повідомлення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на телеграм-канал. Такі суперпропозиції — найулюбленіший інструмент шахраїв.
Адже за гучними обіцянками ховається зовсім не знижка чи бонус, а ризик втратити доступ до власних акаунтів.
Як працює ця шахрайська схема?
- Повідомлення містить посилання на фішингову сторінку, стилізовану під офіційний сайт автозаправних станцій.
- На такій сторінці пропонують підписатися на телеграм-канал і отримати промокод на безоплатне пальне.
- Далі користувача перенаправляють ще на одну шахрайську сторінку, де просять ввести номер телефону та код підтвердження із смс або телеграму.
- Після введення даних зловмисники отримують доступ до акаунту користувача та використовують його для розсилання нових фейкових повідомлень.
- Протягом 24 годин шахраї завершують активну сесію користувача та активують двофакторну автентифікацію, що ускладнює справжньому власнику відновлення доступу до свого акаунту. У результаті людина втрачає контроль над своїм акаунтом менше ніж за добу.
Як не дати себе обдурити?
- Завжди перевіряй інформацію через офіційні джерела. Зацікавила якась акція? Зайди на офіційний сайт компанії та перевір.
- Не переходь за підозрілими посиланнями із SMS, месенджерів чи електронної пошти.
- Перевіряй сайти, на яких вводиш особисті дані.
Більше про те, як не стати жертвою шахраїв, читай на сайті кампанії #ШахрайГудбай.
