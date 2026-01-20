Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі Вчора 09:44 — Кримінал

Шахраї поширюють через соціальні мережі та месенджери повідомлення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального

Шахраї поширюють через соціальні мережі та месенджери повідомлення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на телеграм-канал. Такі суперпропозиції — найулюбленіший інструмент шахраїв.

Адже за гучними обіцянками ховається зовсім не знижка чи бонус, а ризик втратити доступ до власних акаунтів.

Як працює ця шахрайська схема?

Повідомлення містить посилання на фішингову сторінку, стилізовану під офіційний сайт автозаправних станцій. На такій сторінці пропонують підписатися на телеграм-канал і отримати промокод на безоплатне пальне. Далі користувача перенаправляють ще на одну шахрайську сторінку, де просять ввести номер телефону та код підтвердження із смс або телеграму. Після введення даних зловмисники отримують доступ до акаунту користувача та використовують його для розсилання нових фейкових повідомлень. Протягом 24 годин шахраї завершують активну сесію користувача та активують двофакторну автентифікацію, що ускладнює справжньому власнику відновлення доступу до свого акаунту. У результаті людина втрачає контроль над своїм акаунтом менше ніж за добу.

Як не дати себе обдурити?

Завжди перевіряй інформацію через офіційні джерела. Зацікавила якась акція? Зайди на офіційний сайт компанії та перевір. Не переходь за підозрілими посиланнями із SMS, месенджерів чи електронної пошти. Перевіряй сайти, на яких вводиш особисті дані.

Більше про те, як не стати жертвою шахраїв, читай на сайті кампанії #ШахрайГудбай

