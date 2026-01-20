0 800 307 555
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі

Кримінал
133
Шахраї поширюють через соціальні мережі та месенджери повідомлення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального
Шахраї поширюють через соціальні мережі та месенджери повідомлення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на телеграм-канал. Такі суперпропозиції — найулюбленіший інструмент шахраїв.
Адже за гучними обіцянками ховається зовсім не знижка чи бонус, а ризик втратити доступ до власних акаунтів.

Як працює ця шахрайська схема?

  1. Повідомлення містить посилання на фішингову сторінку, стилізовану під офіційний сайт автозаправних станцій.
  2. На такій сторінці пропонують підписатися на телеграм-канал і отримати промокод на безоплатне пальне.
  3. Далі користувача перенаправляють ще на одну шахрайську сторінку, де просять ввести номер телефону та код підтвердження із смс або телеграму.
  4. Після введення даних зловмисники отримують доступ до акаунту користувача та використовують його для розсилання нових фейкових повідомлень.
  5. Протягом 24 годин шахраї завершують активну сесію користувача та активують двофакторну автентифікацію, що ускладнює справжньому власнику відновлення доступу до свого акаунту. У результаті людина втрачає контроль над своїм акаунтом менше ніж за добу.

Як не дати себе обдурити?

  1. Завжди перевіряй інформацію через офіційні джерела. Зацікавила якась акція? Зайди на офіційний сайт компанії та перевір.
  2. Не переходь за підозрілими посиланнями із SMS, месенджерів чи електронної пошти.
  3. Перевіряй сайти, на яких вводиш особисті дані.
Більше про те, як не стати жертвою шахраїв, читай на сайті кампанії #ШахрайГудбай.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
