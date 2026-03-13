На Дніпропетровщині викрили мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій

Посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлю матеріалів для будівництва фортифікацій за завищеними цінами

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. За його словами, йдеться про одну військову частину, дві схеми, п’ятьох підозрюваних та понад 14 млн грн збитків державі.

Закупівлі матеріалів за завищеними цінами

«У 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами. Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували», − зазначив Кравченко.

При цьому фактично матеріали для оборонних позицій закуповували значно дешевше.

Повідомлення про підозру

«Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн», − деталізував Руслан Кравченко.

Підсумовуючи, генеральний прокурор зазначив, що трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один — перебуває в лікарні. Слідство триває. Перевіряється причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що СБУ та НАБУ ліквідували схему привласнення державних коштів на виконанні оборонних замовлень. За результатами спільних дій на оборудках викрито керівництво стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу на Дніпропетровщині. За матеріалами справи, йдеться про першого заступника гендиректора заводу, який організував схему розкрадання 19,7 млн бюджетних гривень на закупівлі металевої сировини.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.