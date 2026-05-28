Елітну квартиру російського бізнесмена в Києві передали АРМА

Правоохоронці арештували елітну квартиру в столичному ЖК «Кловський», яка опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку РНБО. Йдеться про нерухомість площею майже 200 квадратних метрів та орієнтовною вартістю близько 700 тисяч доларів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, російський підприємець здійснював керівництво діяльністю низки компаній, пов’язаних із постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, на територію України від заводів-виробників, розташованих в рф.

Для обходу санкцій компанії використовували документи, згідно з якими нафтопродукти належать компаніям, зареєстрованим на території Об’єднаних Арабських Еміратів.

У травні 2023 року рішенням РНБО російського бізнесмена внесли до санкційного списку через причетність до підтримки російської збройної агресії проти України. Серед застосованих обмежень — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що після запровадження санкцій квартиру переоформили на підконтрольну особу, щоб уникнути арешту активу.

Квартиру передали в управління АРМА

За результатами розглядів клопотань прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, на це нерухоме майно накладено арешт та передано її в управління АРМА.

Арешт нерухомості здійснено відповідно до українського законодавства з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання виведенню активів за межі країни.

