0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Елітну квартиру російського бізнесмена в Києві передали АРМА

Кримінал
53
Правоохоронці арештували елітну квартиру в столичному ЖК «Кловський», яка опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку РНБО. Йдеться про нерухомість площею майже 200 квадратних метрів та орієнтовною вартістю близько 700 тисяч доларів.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, російський підприємець здійснював керівництво діяльністю низки компаній, пов’язаних із постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, на територію України від заводів-виробників, розташованих в рф.
Для обходу санкцій компанії використовували документи, згідно з якими нафтопродукти належать компаніям, зареєстрованим на території Об’єднаних Арабських Еміратів.
Читайте також
У травні 2023 року рішенням РНБО російського бізнесмена внесли до санкційного списку через причетність до підтримки російської збройної агресії проти України. Серед застосованих обмежень — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами.
У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що після запровадження санкцій квартиру переоформили на підконтрольну особу, щоб уникнути арешту активу.

Квартиру передали в управління АРМА

За результатами розглядів клопотань прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, на це нерухоме майно накладено арешт та передано її в управління АРМА.
Арешт нерухомості здійснено відповідно до українського законодавства з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання виведенню активів за межі країни.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems