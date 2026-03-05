АРМА розповіло, коли в Україну почнуть повертати розшукані за кордоном гроші Вчора 14:32 — Казна та Політика

АРМА розповіло, коли в Україну почнуть повертати розшукані за кордоном гроші

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) виходить на фінальну стадію повернення в Україну грошових коштів, розшуканих за межами країни.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови агентства Ярослава Максименко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

Повернення коштів може відбутися вже цього року

«Раніше таких кейсів не було. Зараз результативна робота відбувається за двома юрисдикціями, які вже забезпечують процес повернення. Це адміністративний процес, він технічно нескладний і завершиться у зрозумілий термін», — заявила вона.

Максименко підтвердила, що перші приклади фактичного повернення коштів в Україну можуть відбутися вже цього року.

Виявлені активи за кордоном

Т.в.о. голови АРМА назвала кілька інших значущих кейсів, поміж яких — виявлену у США нерухомість членів сім’ї українського посадовця на $3,2 млн та іншого посадовця на майже $500 тис. Також в Іспанії розшукано частки в компаніях політика на понад 4 млн євро, у Чорногорії — 12 об’єктів нерухомості на 12,9 млн євро, у Франції — маєток політика на 11 млн євро, автомобіль та апартаменти.

При цьому Максименко наголосила, що повернення виведених з країни активів є одним із ключових напрямів роботи Агентства паралельно з управлінням майном, яке вже арештували в Україні.

