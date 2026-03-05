0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА розповіло, коли в Україну почнуть повертати розшукані за кордоном гроші

Казна та Політика
91
АРМА розповіло, коли в Україну почнуть повертати розшукані за кордоном гроші
АРМА розповіло, коли в Україну почнуть повертати розшукані за кордоном гроші
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) виходить на фінальну стадію повернення в Україну грошових коштів, розшуканих за межами країни.
Про це повідомила виконувачка обов’язків голови агентства Ярослава Максименко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Повернення коштів може відбутися вже цього року

«Раніше таких кейсів не було. Зараз результативна робота відбувається за двома юрисдикціями, які вже забезпечують процес повернення. Це адміністративний процес, він технічно нескладний і завершиться у зрозумілий термін», — заявила вона.
Максименко підтвердила, що перші приклади фактичного повернення коштів в Україну можуть відбутися вже цього року.

Виявлені активи за кордоном

Т.в.о. голови АРМА назвала кілька інших значущих кейсів, поміж яких — виявлену у США нерухомість членів сім’ї українського посадовця на $3,2 млн та іншого посадовця на майже $500 тис. Також в Іспанії розшукано частки в компаніях політика на понад 4 млн євро, у Чорногорії — 12 об’єктів нерухомості на 12,9 млн євро, у Франції — маєток політика на 11 млн євро, автомобіль та апартаменти.
При цьому Максименко наголосила, що повернення виведених з країни активів є одним із ключових напрямів роботи Агентства паралельно з управлінням майном, яке вже арештували в Україні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
БюджетГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems