Ціни на квитки Ryanair зростуть
Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи Ryanair наголосив, що в 2026 році ціни на авіаквитки зростають швидше, ніж торік. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.
Звіт опублікований на офіційному сайті Ryanair.
Як змінилися ціни на авіаквитки зараз
У компанії зазначають, що тенденція до подорожчання вже чітко помітна, і вона, ймовірно, збережеться протягом усього 2026 року.
За даними Ryanair, у четвертому кварталі 2025-го року, який завершився наприкінці грудня, середня ціна авіаквитка зросла на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 44 євро.
Для лоукостера це відчутний стрибок, адже ще рік тому компанія активно стримувала тарифи, намагаючись відновити пасажиропотік після турбулентних років.
Що очікує пасажирів Ryanair у 2026 році
За внутрішнім прогнозом компанії, у 2026 році ціни на квитки зростатимуть ще швидше, ніж у 2025-му. Очікується, що середні ціни квитків можуть зрости ще на 10%.
Причиною цього є стабільно високий попит на перельоти по Європі та обмежені можливості для подальшого демпінгу.
Компанія визнає, що бронювання на найближчі місяці виглядають сильними, а це дає змогу поступово підвищувати тарифи без ризику втратити заповнюваність рейсів.
Чому лоукости більше не настільки дешеві
У звіті Ryanair зазначається, що авіаринок повернувся до більш «нормальної» економіки: витрати на обслуговування флоту, персонал та інфраструктуру зросли, і це неминуче закладається у вартість квитків.
Попри це, Ryanair наголошує, що навіть за умов подорожчання залишатиметься одним із найдешевших перевізників у Європі.
