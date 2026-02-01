0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на квитки Ryanair зростуть

Світ
18
Ryanair прогнозує зростання цін на перельоти
Ryanair прогнозує зростання цін на перельоти
Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи Ryanair наголосив, що в 2026 році ціни на авіаквитки зростають швидше, ніж торік. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.
Звіт опублікований на офіційному сайті Ryanair.

Як змінилися ціни на авіаквитки зараз

У компанії зазначають, що тенденція до подорожчання вже чітко помітна, і вона, ймовірно, збережеться протягом усього 2026 року.
Читайте також
За даними Ryanair, у четвертому кварталі 2025-го року, який завершився наприкінці грудня, середня ціна авіаквитка зросла на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 44 євро.
Для лоукостера це відчутний стрибок, адже ще рік тому компанія активно стримувала тарифи, намагаючись відновити пасажиропотік після турбулентних років.

Що очікує пасажирів Ryanair у 2026 році

За внутрішнім прогнозом компанії, у 2026 році ціни на квитки зростатимуть ще швидше, ніж у 2025-му. Очікується, що середні ціни квитків можуть зрости ще на 10%.
Причиною цього є стабільно високий попит на перельоти по Європі та обмежені можливості для подальшого демпінгу.
Читайте також
Компанія визнає, що бронювання на найближчі місяці виглядають сильними, а це дає змогу поступово підвищувати тарифи без ризику втратити заповнюваність рейсів.

Чому лоукости більше не настільки дешеві

У звіті Ryanair зазначається, що авіаринок повернувся до більш «нормальної» економіки: витрати на обслуговування флоту, персонал та інфраструктуру зросли, і це неминуче закладається у вартість квитків.
Попри це, Ryanair наголошує, що навіть за умов подорожчання залишатиметься одним із найдешевших перевізників у Європі.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems