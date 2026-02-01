Рейтинг міст світу за вартістю життя (інфографіка) Сьогодні 12:05 — Світ

Цюрих - найдорожче місто за вартістю життя

За даними щорічного рейтингу Numbeo, найдорожчим містом світу для життя є Цюріх, найдешевшим — Коїмбатур в Індії.

Дослідники проаналізували ціни на базові витрати: вартість оренди житла, продуктів, ресторанів, транспорту та базових послуг, а також купівельну спроможність населення.

У яких містах світу жити найдорожче

Перше місце у рейтингу традиційно посідає швейцарське місто Цюрих, яке визнається найдорожчим для життя уже кілька років поспіль.

Загалом перші шість місць у десятці найдорожчих міст світу займають міста Швейцарії. Далі йде Нью-Йорк — найдорожчий мегаполіс США.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Швейцарії перевищує 80 тис. грн на місяць, тоді як середній дохід населення складає понад 300 тис. грн.

Топ-10 найдорожчих міст світу для проживання, Інфографіка: Finance.ua

Найдешевшим для проживання визнали індійське місто Коїмбатур, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштує близько 7 тис. грн, а дохід — орієнтовно 20 тис. грн на місяць.

Які українські міста потрапили до рейтингу

У глобальному рейтингу, який охоплює 479 міст світу, українські міста опинилися у нижній частині списку: Київ зайняв 412 місце, Одеса — 429, а Львів — 430.

За даними Numbeo, середня місячна оренда однокімнатної квартири в Україні становить приблизно 10 тис. грн.

Українські міста разом із Пріштиною у Косово та містами Молдови є найдешевшими для проживання в Європі.

Останню позицію у європейському рейтингу вартості житла посідає Харків. Серед країн ЄС найдоступнішими залишаються міста Румунія та Болгарія.

Яку частку зарплати українці витрачають на оренду житла

Раніше Finance.ua писав , що найбільшу частку зарплати (83%) за оренду однокімнатної квартири потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тис. грн, що є найвищим показником по Україні. Найнижча частка витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксована у містах, що наближені до зони бойових дій.

