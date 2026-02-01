Рейтинг міст світу за вартістю життя (інфографіка)
За даними щорічного рейтингу Numbeo, найдорожчим містом світу для життя є Цюріх, найдешевшим — Коїмбатур в Індії.
Дослідники проаналізували ціни на базові витрати: вартість оренди житла, продуктів, ресторанів, транспорту та базових послуг, а також купівельну спроможність населення.
У яких містах світу жити найдорожче
Перше місце у рейтингу традиційно посідає швейцарське місто Цюрих, яке визнається найдорожчим для життя уже кілька років поспіль.
Загалом перші шість місць у десятці найдорожчих міст світу займають міста Швейцарії. Далі йде Нью-Йорк — найдорожчий мегаполіс США.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Швейцарії перевищує 80 тис. грн на місяць, тоді як середній дохід населення складає понад 300 тис. грн.
Найдешевшим для проживання визнали індійське місто Коїмбатур, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштує близько 7 тис. грн, а дохід — орієнтовно 20 тис. грн на місяць.
Які українські міста потрапили до рейтингу
У глобальному рейтингу, який охоплює 479 міст світу, українські міста опинилися у нижній частині списку: Київ зайняв 412 місце, Одеса — 429, а Львів — 430.
За даними Numbeo, середня місячна оренда однокімнатної квартири в Україні становить приблизно 10 тис. грн.
Українські міста разом із Пріштиною у Косово та містами Молдови є найдешевшими для проживання в Європі.
Останню позицію у європейському рейтингу вартості житла посідає Харків. Серед країн ЄС найдоступнішими залишаються міста Румунія та Болгарія.
Яку частку зарплати українці витрачають на оренду житла
Раніше Finance.ua писав, що найбільшу частку зарплати (83%) за оренду однокімнатної квартири потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тис. грн, що є найвищим показником по Україні. Найнижча частка витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксована у містах, що наближені до зони бойових дій.
Поділитися новиною
Також за темою