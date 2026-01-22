Яку частку зарплати українці витрачають на оренду житла: дослідження OLX Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Найменшу частку від зарплати на оренду українці витрачають у Херсоні.

Найбільшу частку зарплати (83%) за оренду однокімнатної квартири потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тис. грн, що є найвищим показником по Україні. Найнижча частка витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксована у містах, що наближені до зони бойових дій.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Де оренда забирає найбільшу частку доходу

Найбільше навантаження на сімейний бюджет зафіксоване в Ужгороді. Тут оренда однокімнатної квартири становить у середньому 19,6 тис. грн, що відповідає 83% від медіанної зарплати.

Високу частку витрат на оренду також зафіксовано у кількох великих містах. У Львові на оренду однокімнатної квартири припадає 72% доходу, при медіанній вартості 18 тис. грн. У Києві цей показник становить 68%, а медіанна ціна оренди — 16 тис. грн. В Івано-Франківську оренда обходиться в 14,7 тис. грн, що дорівнює 64% від медіанної заробітної плати.

Міста, де оренда становить 50−60% зарплати

До групи міст із високим, але нижчим навантаженням на доходи входять Вінниця, Луцьк, Рівне, Полтава, Чернівці та Житомир.

У Вінниці оренда однокімнатної квартири становить 12 тис. грн, що відповідає 60% зарплати. У Луцьку оренда забирає 56% доходу при медіанній вартості 14 тис. грн. У Рівному цей показник становить 55%, а медіанна ціна — 11 тис. грн.

У Полтаві на оренду припадає 53% доходу за медіанної вартості 10 тис. грн. Найменшу частку в межах цього діапазону мають Чернівці та Житомир — по 50% від зарплати. У Житомирі медіанна вартість оренди становить 10 тис. грн, у Чернівцях — 11,3 тис. грн.

Міста, де потрібно віддати 30−50% доходу на оренду

У низці обласних центрів витрати на оренду становлять від 30% до 50% доходу. До цієї групи належать Черкаси, Хмельницький, Дніпро, Кропивницький, Чернігів та Суми.

У Черкасах оренда забирає 48% доходу за медіанної вартості 10 тис. грн. У Хмельницькому та Дніпрі цей показник становить по 44%, також при вартості оренди 10 тис. грн. У Кропивницькому оренда обходиться у 8 тис. грн, що відповідає 43% зарплати.

У Чернігові на оренду припадає 37% доходу при медіанній вартості 6,5 тис. грн, у Сумах — 34% за ціни 6 тис. грн.

Найдоступніша оренда

Найнижчу частку витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксовано в містах, розташованих поблизу зони бойових дій.

У Запоріжжі оренда становить 29% від заробітної плати, при медіанній вартості 5,5 тис. грн. У Харкові цей показник дорівнює 25%, а медіанна ціна оренди — 5 тис. грн.

Найменшу частку від медіанної зарплати серед обласних центрів українці витрачають у Херсоні — 15% доходу, де медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири становить 3,7 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав , що станом на 20 січня 2026 року в Києві найдорожча оренда 1-кімн. квартири в Печерському та Шевченківському районі — 34 тис. грн та 23 тис. грн відповідно. Найдешевше квартири можна знайти в Деснянському районі — за 9 800 грн. За даними ЛУН, щоб зняти 1-кімнатну квартиру у столиці, українці мають викласти у січні 52% своєї зарплати в середньому. У серпні 2025 року для порівняння було 67% зарплати.

