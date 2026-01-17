Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка)
У 2026 році ціни на оренду квартир у Польщі продовжують зростати на тлі постійного попиту з боку мігрантів, студентів і працівників міжнародних компаній.
Про це пише «Телеканал 24», посилаючись на дані Numbeo.
Вартість оренди однокімнатних квартир у найбільших містах Польщі
Зазначається, що найвищі ціни традиційно спостерігаються у великих агломераціях через більшу кількість робочих місць та навчальних закладів.
У менших містах житло залишається доступнішим, що приваблює тих, хто працює дистанційно.
Від чого залежить ціна оренди
На кінцеву вартість оренди житла першочергово впливає район розташування квартири — зазвичай ціни у центрі міста вищі.
Наприклад, у Варшаві за однокімнатну квартиру у центрі доведеться заплатити майже 5 000 злотих (близько 60 тисяч гривень) на місяць.
Також серед ключових факторів, які формують ціну:
- близькість до транспорту;
- рік забудови;
- рівень ремонту;
- тип і тривалість договору.
Де найвища і найнижча оренда житла (ціни в містах по Україні)
До цього Finance.ua зазначав, що Закарпатська область залишається регіоном із найвищою середньою вартістю оренди — 18,5 тис. грн.
Другу позицію у грудні займає Львівська область — тут середня вартість оренди складає майже 14,4 тис. грн.
Київ разом з Київською та Волинською областями посів третю позицію по вартості оренди — ціна тут у грудні 2025 року становила 14 тис. грн.
Найдешевше житло можна орендувати у Херсонській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 3 тис. грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка)
Ринок нерухомості: три сценарії на 2026 рік (думки експертів)
Реєстр житла для ВПО: коли запрацює та які переваги надає
Іпотека чи оренда житла — що вигідніше (інфографіка)
Скільки українців планують купити нерухомість у 2026 році — опитування
Державні програми стали головним рушієм ринку житла в Україні — експерти