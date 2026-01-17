0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка)

Нерухомість
55
Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка)
Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка)
У 2026 році ціни на оренду квартир у Польщі продовжують зростати на тлі постійного попиту з боку мігрантів, студентів і працівників міжнародних компаній.
Про це пише «Телеканал 24», посилаючись на дані Numbeo.

Вартість оренди однокімнатних квартир у найбільших містах Польщі

Зазначається, що найвищі ціни традиційно спостерігаються у великих агломераціях через більшу кількість робочих місць та навчальних закладів.
У менших містах житло залишається доступнішим, що приваблює тих, хто працює дистанційно.
Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка)

Від чого залежить ціна оренди

На кінцеву вартість оренди житла першочергово впливає район розташування квартири — зазвичай ціни у центрі міста вищі.
Наприклад, у Варшаві за однокімнатну квартиру у центрі доведеться заплатити майже 5 000 злотих (близько 60 тисяч гривень) на місяць.
Також серед ключових факторів, які формують ціну:
  • близькість до транспорту;
  • рік забудови;
  • рівень ремонту;
  • тип і тривалість договору.

Де найвища і найнижча оренда житла (ціни в містах по Україні)

До цього Finance.ua зазначав, що Закарпатська область залишається регіоном із найвищою середньою вартістю оренди — 18,5 тис. грн.
Другу позицію у грудні займає Львівська область — тут середня вартість оренди складає майже 14,4 тис. грн.
Київ разом з Київською та Волинською областями посів третю позицію по вартості оренди — ціна тут у грудні 2025 року становила 14 тис. грн.
Найдешевше житло можна орендувати у Херсонській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 3 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems