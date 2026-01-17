Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка) Сьогодні 16:07 — Нерухомість

Вартість оренди однокімнаток у найбільших містах Польщі (інфографіка)

У 2026 році ціни на оренду квартир у Польщі продовжують зростати на тлі постійного попиту з боку мігрантів, студентів і працівників міжнародних компаній.

Про це пише «Телеканал 24», посилаючись на дані Numbeo.

Вартість оренди однокімнатних квартир у найбільших містах Польщі

Зазначається, що найвищі ціни традиційно спостерігаються у великих агломераціях через більшу кількість робочих місць та навчальних закладів.

У менших містах житло залишається доступнішим, що приваблює тих, хто працює дистанційно.

Від чого залежить ціна оренди

На кінцеву вартість оренди житла першочергово впливає район розташування квартири — зазвичай ціни у центрі міста вищі.

Наприклад, у Варшаві за однокімнатну квартиру у центрі доведеться заплатити майже 5 000 злотих (близько 60 тисяч гривень) на місяць.

Також серед ключових факторів, які формують ціну:

близькість до транспорту;

рік забудови;

рівень ремонту;

тип і тривалість договору.

Де найвища і найнижча оренда житла (ціни в містах по Україні)

До цього Finance.ua зазначав , що Закарпатська область залишається регіоном із найвищою середньою вартістю оренди — 18,5 тис. грн.

Другу позицію у грудні займає Львівська область — тут середня вартість оренди складає майже 14,4 тис. грн.

Київ разом з Київською та Волинською областями посів третю позицію по вартості оренди — ціна тут у грудні 2025 року становила 14 тис. грн.

Найдешевше житло можна орендувати у Херсонській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 3 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.