Де найвища і найнижча оренда житла (ціни в містах по Україні)
Закарпатська область залишається регіоном із найвищою середньою вартістю оренди — 18,5 тис. грн.
Другу позицію у грудні займає Львівська область — тут середня вартість оренди складає майже 14,4 тис. грн.
Про це йдеться в дослідженні маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA, який представив повний аналітичний звіт про ринок нерухомості в Україні за 2025 рік.
Київ разом з Київською та Волинською областями посів третю позицію по вартості оренди — ціна тут у грудні 2025 року становила 14 тис. грн.
Найдешевше житло можна орендувати у Херсонській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 3 тис. грн.
Столиця
Найдорожча оренда в Печерському районі — 20 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Попит
Інтерес до оренди наприкінці грудня 2025 року зростав майже по всій країні.
Найбільший приріст зафіксовано у Вінницькій області (+48%).
В окремих регіонах попит на оренду впав: найпомітніше — у Сумській (-38%) області.
У столиці фіксується зростання інтересу до оренди житла в грудні — на +4%.
