Скільки заробляють маркетологи в IT — дані Djinni

Станом на початок березня 2026 року маркетинг є найбільшою категорією за кількістю вакансій на платформі Djinni та четвертою за кількістю кандидатів. Середня зарплата найнятих маркетологів із досвідом понад сім років становить приблизно від 1800 до 3000 доларів.

Про це свідчить аналітика Djinni.

У пошуку налічується близько 1800 вакансій і приблизно 5200 кандидатів у цій категорії, включно з підкатегоріями. Водночас конкуренція серед маркетологів залишається однією з найнижчих серед великих спеціальностей. На одну вакансію припадає менш ніж три кандидати.

Зарплати маркетологів

Як і в інших категоріях, зарплатні діапазони у вакансіях зазвичай вищі, ніж очікування кандидатів. Наприклад, спеціалісти з 5−6 роками досвіду, яких наймали протягом останніх 12 місяців, у середньому очікували зарплату на рівні 1500−2600 доларів. Водночас медіанний діапазон у вакансіях становив приблизно 2000−4000 доларів.

При цьому вакансій для цього рівня досвіду небагато, а серед найнятих спеціалістів кандидати з 5−6 роками досвіду становлять близько 20%. Імовірно, частина з них отримує офери на позиції, де роботодавці готові були розглядати менш досвідчених кандидатів.

Загалом динаміка зарплат у маркетингу виглядає стабільнішою, ніж у багатьох інших IT-категоріях. Спостерігається невелике зростання зарплат у спеціалістів із досвідом понад п’ять років, тоді як для кандидатів із трьома роками досвіду показники залишаються стабільними.

Кількість вакансій

За останні три роки частка початківців у маркетингу суттєво збільшилася. У січні 2023 року серед усіх кандидатів без досвіду лише 1,3% були маркетологами. Наразі їхня частка серед початківців становить уже близько 6%.

Водночас саме сеньйори залишаються найбільшою групою: вони становлять майже 50% усіх кандидатів у маркетингу.

За останні три роки кількість вакансій для кандидатів із приблизно одним роком досвіду зросла у 2,3 раза. Вакансій без вимог до досвіду стало у чотири рази більше, хоча вони все ще становлять менш ніж 10% від усіх вакансій у категорії. Частка вакансій для спеціалістів із досвідом понад п’ять років зменшилася з 7,6% до 3,6%.

Найпопулярніші підкатегорії у вакансіях

У середині 2024 року в категорії маркетингу з’явилися підкатегорії. Проте майже половина кандидатів досі обирає загальну категорію «Маркетинг».

Найпопулярнішими підкатегоріями серед кандидатів є:

Performance Marketing — 15%;

Social Media — 12%;

Content Writing — 10%.

Серед вакансій найбільше пропозицій припадає на Social Media (26%), на другому місці — Performance Marketing (22%).

Кандидати значно рідше, ніж того вимагають у вакансіях, зазначають в навичках Media Buying чи Affiliate Marketing

Конкуренція

У середньому маркетингова вакансія отримує близько семи відгуків на місяць. У 2026 році спостерігається невелике зростання, особливо у вакансіях для сеньйорів.

Для порівняння, вакансії у фронтенд-розробці отримують у середньому близько 52 відгуків на місяць, а у тестуванні — близько 40.

Найбільшу активність демонструють вакансії без вимог до досвіду — приблизно 10 відгуків на місяць. Найнижча конкуренція у вакансіях для кандидатів із 1−2 роками досвіду: близько шести відгуків на вакансію.

Вакансії для кандидатів із 3−4 роками досвіду та понад 5 років отримують у середньому 6−7 відгуків на місяць. У лютому 2026 року вакансії для сеньйорів отримали близько 8,2 відгуку. Це один із найвищих показників за весь період.

