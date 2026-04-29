+20% банківських крадіжок. Як фінустанови протидіють шахраям? Банкіри поділилися секретом

Лише за минулий рік обсяг операцій із банківськими картками сягнув 7 трильйонів гривень. Це 9,5 мільярда транзакцій.
Така кількість операцій потребує безпрецедентного захисту, адже паралельно з популярністю безготівкових розрахунків стрімко еволюціонує і кримінальний світ. Рівень різноманітних махінацій, несанкціонованого використання платіжних даних та звичайних крадіжок коштів зростає.
За підрахунками Національного банку, кількість безготівкових шахрайських інцидентів в Україні протягом минулого року збільшилася в середньому на 12−18% порівняно з попереднім періодом. Це означає, що за рік сталося до 340 тисяч випадків обману. Загальні ж збитки громадян і банків коливаються в межах до 1,5 мільярда гривень.
Сьогодні дедалі важливішою є здатність банківської системи миттєво виявляти нові схеми та мінімізувати ризики ще до того, як клієнт натисне кнопку «підтвердити».
За останні роки загрози для ваших грошей еволюціонували. І що найцікавіше — не стільки технологічно, скільки психологічно. Шахраї змінили підходи, масштаби та, головне, швидкість своєї реакції на наше спільне горе.
Якщо ви думаєте, що захист банку — це просто перевірка вашого пін-коду — ви помиляєтесь. Насправді ж, сучасна безпека — це невидимий цифровий інтелект, який аналізує ваші дії в режимі реального часу, ще до того, як ви натиснете кнопку «сплатити».