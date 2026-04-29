+20% банківських крадіжок. Як фінустанови протидіють шахраям? Банкіри поділилися секретом Сьогодні 17:25 — Особисті фінанси

За рік сталося до 340 тисяч випадків обману

Лише за минулий рік обсяг операцій із банківськими картками сягнув 7 трильйонів гривень. Це 9,5 мільярда транзакцій.

Така кількість операцій потребує безпрецедентного захисту, адже паралельно з популярністю безготівкових розрахунків стрімко еволюціонує і кримінальний світ. Рівень різноманітних махінацій, несанкціонованого використання платіжних даних та звичайних крадіжок коштів зростає.

За підрахунками Національного банку, кількість безготівкових шахрайських інцидентів в Україні протягом минулого року збільшилася в середньому на 12−18% порівняно з попереднім періодом. Це означає, що за рік сталося до 340 тисяч випадків обману. Загальні ж збитки громадян і банків коливаються в межах до 1,5 мільярда гривень.

Сьогодні дедалі важливішою є здатність банківської системи миттєво виявляти нові схеми та мінімізувати ризики ще до того, як клієнт натисне кнопку «підтвердити».

За останні роки загрози для ваших грошей еволюціонували. І що найцікавіше — не стільки технологічно, скільки психологічно. Шахраї змінили підходи, масштаби та, головне, швидкість своєї реакції на наше спільне горе.

Якщо ви думаєте, що захист банку — це просто перевірка вашого пін-коду — ви помиляєтесь. Насправді ж, сучасна безпека — це невидимий цифровий інтелект, який аналізує ваші дії в режимі реального часу, ще до того, як ви натиснете кнопку «сплатити».

У новому відео на нашому YouTube-каналі розповідаємо:

чому кількість шахрайських інцидентів зросла до 340 тисяч на рік;

як працюють сучасні фішингові пастки та телефонні атаки;

чому головною мішенню шахраїв стали не банківські системи, а люди;

як банки будують «цифрові фортеці» та відстежують підозрілі операції в реальному часі;

куди зникають викрадені кошти та чому їх так складно повернути.

Окрему увагу приділяємо найнебезпечнішому інструменту зловмисників — соціальній інженерії.

Також дамо практичні поради: як розпізнати загрозу, що робити у разі атаки та які базові правила допоможуть зберегти ваші гроші.

