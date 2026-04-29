0 800 307 555
укр
Рівень заробітної плати в будівництві: що змінили

Казна та Політика
170
Уряд змінив підхід до розрахунку зарплат у будівництві за публічні кошти.
Про це йдеться в повідомленні.

Про що йдеться

Змінено правила, за якими в кошторисах визначається рівень заробітної плати. Йдеться про проєкти які реалізуються за публічні кошти або кредити, надані під державні гарантії.
Раніше рівень зарплати в кошторисах обмежували мінімальними показниками які не відповідали ринковим. Водночас під час розрахунків за виконані роботи оплата праці не враховувалася на рівні фактичних витрат.
Рішення є частиною ширшої реформи та вдосконалення законодавства у сфері містобудування.

Як рахуватимуть

Тепер під час розрахунку вартості будівництва рівень зарплати в кошторисі буде наближений до ринкових умов. Його визначає замовник ще на етапі підготовки проєкту.
Цей рівень не може бути нижчим за середню зарплату в будівництві в конкретному регіоні за минулий рік — за офіційними даними Головного управління статистики.
До цієї цифри застосовується додатковий коефіцієнт, який щороку визначає Уряд.
У 2026 році він становитиме:
  • 3 — якщо середня зарплата в галузі була меншою за 13 тисяч гривень;
  • 2 — якщо від 13 до 30 тисяч гривень;
  • 1,5 — якщо понад 30 тисяч гривень.
Тобто в більшості випадків кошторисна зарплата тепер буде в діапазоні приблизно 30 000 — 60 000 грн, що значно ближче до реальних ринкових зарплат у будівництві.
Також щоб зарплата робітників в будівництві залишилась не просто цифрою в кошторисі, вона має підтверджуватися реально сплаченими коштами працівникам.
Підрядник отримує компенсацію за оплату праці лише в межах фактично виплачених зарплат будівельникам та іншим працівникам на об’єкті.
Тепер під час оформлення актів виконаних робіт, потрібно показати не тільки розрахунок, а й надати довідку про реальний рівень зарплат. Тобто діє наступна логіка: скільки реально заплатили працівникам — стільки і враховується в оплаті робіт. Це дозволить уникнути ситуацій, коли в документах одні цифри, а будівельники отримують зовсім інші гроші.

Що це дасть

Завдяки змінам зарплати як в кошторисах так і фактично виплачені відповідатимуть реальності. Це дозволить зробити оплату праці будівельників більш наближеною до ринку, зменшити простір для неформальних практик і привести правила у відповідність до реальних умов.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив важливі рішення для спрощення регулювання у сфері будівництва. «Уряд України продовжує системну дерегуляцію у сфері будівництва з метою прискорення відбудови житла, інфраструктури та соціальних об’єктів», — заявила Свириденко.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіБудівництвоРобота
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems