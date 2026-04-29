Рівень заробітної плати в будівництві: що змінили

Змінено правила, за якими в кошторисах визначається рівень заробітної плати. Йдеться про проєкти які реалізуються за публічні кошти або кредити, надані під державні гарантії.
Раніше рівень зарплати в кошторисах обмежували мінімальними показниками які не відповідали ринковим. Водночас під час розрахунків за виконані роботи оплата праці не враховувалася на рівні фактичних витрат.
До цієї цифри застосовується додатковий коефіцієнт, який щороку визначає Уряд.
У 2026 році він становитиме:
3 — якщо середня зарплата в галузі була меншою за 13 тисяч гривень;
2 — якщо від 13 до 30 тисяч гривень;
1,5 — якщо понад 30 тисяч гривень.
Тобто в більшості випадків кошторисна зарплата тепер буде в діапазоні приблизно 30 000 — 60 000 грн, що значно ближче до реальних ринкових зарплат у будівництві.
Також щоб зарплата робітників в будівництві залишилась не просто цифрою в кошторисі, вона має підтверджуватися реально сплаченими коштами працівникам.
Підрядник отримує компенсацію за оплату праці лише в межах фактично виплачених зарплат будівельникам та іншим працівникам на об’єкті.
Тепер під час оформлення актів виконаних робіт, потрібно показати не тільки розрахунок, а й надати довідку про реальний рівень зарплат. Тобто діє наступна логіка: скільки реально заплатили працівникам — стільки і враховується в оплаті робіт. Це дозволить уникнути ситуацій, коли в документах одні цифри, а будівельники отримують зовсім інші гроші.
Що це дасть
Завдяки змінам зарплати як в кошторисах так і фактично виплачені відповідатимуть реальності. Це дозволить зробити оплату праці будівельників більш наближеною до ринку, зменшити простір для неформальних практик і привести правила у відповідність до реальних умов.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив важливі рішення для спрощення регулювання у сфері будівництва. «Уряд України продовжує системну дерегуляцію у сфері будівництва з метою прискорення відбудови житла, інфраструктури та соціальних об’єктів», — заявила Свириденко.