Сьогодні 10:24 — Казна та Політика

Мобілізація чоловіків 50+ з 1 травня: кого призвуть

Військовий стан в Україні продовжено до 2 серпня 2026 року, а отже, у травні залишаються чинними правила мобілізації.

Призову до лав ЗСУ підлягають військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, включаючи громадян старших вікових категорій.

Однак для чоловіків після 50 років діють певні особливості проходження служби та обліку. Розбираємося, як проходить призов після 50-ти та мобілізація 55+ в Україні і в яких випадках можливе звільнення, пише УНІАН.

Що з призовом 50+ в Україні

Питання, чи можуть мобілізувати в 50 років в Україні та як проходить мобілізація 55 років — включно чи ні, залишаються актуальними для багатьох військовозобов’язаних. Відповідно до Закону України"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у період воєнного стану на службу можуть бути призвані всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, якщо у них немає оформленої відстрочки або броні.

Тобто чоловіки старше 50 років також підлягають мобілізації на загальних підставах.

На практиці рішення про призов залежить не стільки від віку, скільки від сукупності факторів. У першу чергу враховуються:

стан здоров’я людини — результати військово-лікарської комісії;

наявність у нього затребуваної для армії спеціальності;

право на відстрочку або бронювання.

Якщо людина визнана придатною до служби, не має оформлених підстав для відстрочки та володіє необхідними навичками, то вона може бути мобілізована незалежно від віку, прописаного в законодавстві. Тому, якщо говорити про те, чи можуть мобілізувати в 55 років, 56 років і так далі — тут правила єдині як для молодших військовозобов’язаних, так і для старших. Мобілізація в 59 років, якщо у людини немає підстав для відстрочки, також можлива — аж до 60-річного віку.

Куди відправляють

Для чоловіків у віці 50+ і 55+ мобілізація та порядок її проходження має певні особливості, зокрема в питанні розподілу по підрозділах.

Найчастіше мова йде не про бойові частини на лінії зіткнення, а про тилові та забезпечувальні структури, де на місцях набагато важливішими вважаються професійний досвід, навички та здатність організовувати роботу.

Водночас єдиного підходу в цьому немає — місце служби визначається індивідуально: враховуються військова спеціальність, рівень підготовки, стан здоров’я та поточні потреби Збройних сил.

Раніше Finance.ua писав , що для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

Оформлення закордонного паспорта для громадян України від 14 років передбачає особисту подачу заяви-анкети. Її формує консул у присутності заявника, після чого документ потрібно перевірити та підписати.

