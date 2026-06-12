Дороги столиці готують до злив — деталі Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Дороги столиці готують до злив — деталі

Гідрослужби очищають і ремонтують системи дощової каналізації міста. Із початку 2026 року вже очистили понад 10 тис. зливоприймачів і відремонтували понад 250 зливоприймальних колодязів.

Про це інформують у комунальній корпорації «Київавтодор».

Серед щоденних робіт — очищення решіток зливостоків, дощоприймальних колодязів і колекторів. Для цього фахівці використовують гідромонітори, МОКи, мулососи. Від початку року очистили понад 10 тис. зливоприймачів і більше ніж 4 тис. зливоприймальних колодязів.

Також гідрослужби ремонтують дощоприймальні колодязі, замінюють решітки зливостоків. Так, із початку цьогорічного ремонтно-будівельного сезону відремонтували майже 300 зливоприймачів і понад 250 зливоприймальних колодязів.

Перед початком опадів бригади гідрослужб виїжджають на місця можливих підтоплень, а також додатково очищають зливостоки.

Загалом підприємства КК «Київавтодору» мають 98 одиниць спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очищення системи зливової каналізації.

У комунальній корпорації звертають увагу, що не всі скупчення води є підтопленнями. Під час інтенсивних опадів дощова каналізація може працювати з підвищеним навантаженням, однак вода поступово відводиться у зливоприймачі.

Вечірній Київ За матеріалами:

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