У Міноборони прокоментували інформацію про новий статус «оперативний резерв» у «Резерв+»
Позначка «оперативний резерв» у застосунку «Резерв+» не є нововведенням і відображалася в системі раніше.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Міністерстві оборони.
Хто належить до оперативного резерву
У відомстві зазначають, що до оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після проходження строкової служби або в інших випадках, передбачених законодавством.
При цьому йдеться про відносно невелику кількість осіб, і така категорія не є масовою.
Чи змінювалися правила
У Міністерстві оборони підкреслюють, що жодних нових функцій у цій частині не запроваджували. Чинні правила бронювання залишаються без змін і регулюються відповідними нормативно-правовими актами.
«Якщо у вас виникають запитання щодо свого статусу в „Резерв+“ і його коректності, радимо звернутися до служби підтримки через меню застосунку — там допоможуть перевірити конкретну ситуацію та нададуть пояснення», — зазначили у Міноборони.
Що передувало
Останнім часом у з’явилась інформація про те, що у застосунку «Резерв+» з’явилося нове оновлення — статус «оперативний резерв». Стверджується, що його наявність нібито унеможливлює отримання бронювання від мобілізації для роботи на критично важливих підприємствах.
В інформації зазначалося, що бронюванню підлягають лише військовозобов’язані, тоді як резервісти до цієї категорії не належать. Тому громадяни з таким статусом нібито не підлягають бронюванню підприємствами, навіть якщо працюють у критично важливих сферах.
Нагадаємо, з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+» є основним для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.
Поділитися новиною
