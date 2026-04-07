У «Резерв+» з’явилася нова позначка: що вона означає
У застосунку «Резерв+» з’явилося важливе оновлення — статус «оперативний резерв», наявність якого робить неможливим отримання бронювання від мобілізації.
Останніми днями юристи фіксують масову хвилю звернень від громадян, які отримують відмови у броні саме через цей статус, оскільки за чинною постановою Кабміну бронюванню підлягають виключно військовозобов’язані, а не резервісти.
Кого зараховують до оперативного резерву
«Останні кілька днів топ звернень — це відмови у бронюванні у зв’язку з тим, що громадянин є резервістом. Так, дійсно, неможливо забронювати резервіста за загальним класичним правилом, бо постанова Кабінету міністрів цього не передбачає», — розповіла Тетяна Потапова.
Як пояснила адвокатка Марина Бекало для ТСН, до військового оперативного резерву зараховують осіб, які:
- вже мають бойовий або службовий досвід;
- пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП);
- мають затребувану військову спеціальність;
- віком від 45 до 60 років, яких можуть залучати для підсилення територіальної оборони.
Наявність такої позначки в застосунку означає, що держава розглядає цих громадян як пріоритетний ресурс для армії.
«Такі особи обліковуються в резерві для першочергової мобілізації у разі потреби додаткових сил на фронті», — наголосила Бекало.
Головна мета формування такого резерву полягає у можливості максимально швидкого доукомплектування бойових підрозділів, розгортання сил або проведення ротацій у разі раптового загострення ситуації на фронті, тому ці категорії громадян не можуть бути заброньовані підприємствами.
Також за темою
У «Резерв+» з’явилася нова позначка: що вона означає
Уряд готує додаткову підтримку для аграріїв у 20-кілометровій прифронтовій зоні — Соболев
Samsung планує розширити серію Galaxy S27
Центральний банк ОАЕ надав банкам понад $8 млрд як підтримку на тлі війни
росія втратила $970 млн експортних доходів через українські удари по нафтових терміналах на Балтиці
Німцям дешевше поїхати до Польщі за пальним, ніж заправлятися вдома