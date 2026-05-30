У НАЗК повідомили про зниження рівня ураженості корупцією в Україні за 18 років Сьогодні 14:15

В Україні за 18 років майже вчетверо знизився рівень ураженості корупцією

Заступники голови Національного агентства з питань запобігання корупції Дмитро Калмиков повідомив, що за останні 18 років рівень ураженості корупцією в Україні зменшився у 3,7 раза.

Про це пише «Укрінформ».

Калмиков пояснює, рівень ураженості корупцією визначається за так званим реальним корупційним досвідом громадян.

За його словами, 17−18 років тому з корупцією стикалися близько 67−68% українців, тоді як у 2025−2026 роках цей показник знизився до 18,2%.

«Тобто загальний рівень ураженості корупцією знизився майже в чотири рази, якщо бути точним — у 3,7», — заявив заступник голови НАЗК.

Що вплинуло на зниження рівня корупції

Ключову роль у зменшенні корупції відіграли системні галузеві реформи, які дозволяють мати стійкий антикорупційний ефект. Зокрема, йдеться про зміни в охороні здоров’я, освіті, правоохоронній сфері, а також розбудова системи ЦНАПів і сервісних центрів.

Другим чинником зниження рівня корупції є системне покращення ситуації із системою правовладдя — функціонування органів правосуддя і поступова розбудова публічного урядування.

Калмиков уточнив, що йдеться про реформування загального законодавства про державну службу, впровадження низки важливих інститутів.

Третій чинник — створення загальної системи запобігання та протидії корупції.

«Тут ми маємо на увазі всі ключові інструменти запобігання та протидії — систему антикорупційних органів, включно з Національною поліцією, прокуратурою, судами тощо», — заявив заступник голови НАЗК.

Раніше Finance.ua писав , що за 4 місяці 2026 року корупціонерам було винесено 814 судових рішень. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Понад 90% усіх судових рішень стосуються проблем із деклараціями. В усіх справах цьогоріч порушники відбулись лише штрафами.

Також ми повідомляли , що понад половина українців вважають корупцію в органах влади більшою загрозою для розвитку країни, ніж повномасштабна війна росії проти України.

