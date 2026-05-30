0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У НАЗК повідомили про зниження рівня ураженості корупцією в Україні за 18 років

40
В Україні за 18 років майже вчетверо знизився рівень ураженості корупцією
В Україні за 18 років майже вчетверо знизився рівень ураженості корупцією, Фото: magnific
Заступники голови Національного агентства з питань запобігання корупції Дмитро Калмиков повідомив, що за останні 18 років рівень ураженості корупцією в Україні зменшився у 3,7 раза.
Про це пише «Укрінформ».
Читайте також
Калмиков пояснює, рівень ураженості корупцією визначається за так званим реальним корупційним досвідом громадян.
За його словами, 17−18 років тому з корупцією стикалися близько 67−68% українців, тоді як у 2025−2026 роках цей показник знизився до 18,2%.
«Тобто загальний рівень ураженості корупцією знизився майже в чотири рази, якщо бути точним — у 3,7», — заявив заступник голови НАЗК.

Що вплинуло на зниження рівня корупції

Ключову роль у зменшенні корупції відіграли системні галузеві реформи, які дозволяють мати стійкий антикорупційний ефект. Зокрема, йдеться про зміни в охороні здоров’я, освіті, правоохоронній сфері, а також розбудова системи ЦНАПів і сервісних центрів.
Другим чинником зниження рівня корупції є системне покращення ситуації із системою правовладдя — функціонування органів правосуддя і поступова розбудова публічного урядування.
Читайте також
Калмиков уточнив, що йдеться про реформування загального законодавства про державну службу, впровадження низки важливих інститутів.
Третій чинник — створення загальної системи запобігання та протидії корупції.
«Тут ми маємо на увазі всі ключові інструменти запобігання та протидії — систему антикорупційних органів, включно з Національною поліцією, прокуратурою, судами тощо», — заявив заступник голови НАЗК.
Раніше Finance.ua писав, що за 4 місяці 2026 року корупціонерам було винесено 814 судових рішень. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Понад 90% усіх судових рішень стосуються проблем із деклараціями. В усіх справах цьогоріч порушники відбулись лише штрафами.
Також ми повідомляли, що понад половина українців вважають корупцію в органах влади більшою загрозою для розвитку країни, ніж повномасштабна війна росії проти України.
За матеріалами:
Finance.ua
КорупціяПротидія корупції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems