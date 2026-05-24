У 2025 році 97% корупційних справ завершилися штрафами— Опендатабот

За 4 місяці 2026 року корупціонерам було винесено 814 судових рішень. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Понад 90% усіх судових рішень стосуються проблем із деклараціями. В усіх справах цьогоріч порушники відбулись лише штрафами.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів).

814 судових рішень у справах про корупцію винесли суди цьогоріч. Аналітики зазначають, це все ще майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни.

9 із 10 справ цьогоріч стосуються порушень фінансового контролю — тобто проблем із деклараціями, несвоєчасного подання документів або помилок у звітності.

Так, 742 такі справи було розглянуто судами за перші 4 місяці 2026 року. Це 91% від загальної кількості справ щодо корупції цьогоріч.

Натомість справи безпосередньо про хабарі займають лише 6% від усіх рішень. Ще 3% припадає на конфлікти інтересів.

93% справ у 2026 році — адміністративні. З 814 рішень лише 52 стосувалися кримінальних правопорушень, тоді як 762 були адміністративними.

У НАЗК пояснюють: така різниця є закономірною. Кримінальних корупційних справ в цілому менше, до того ж їх розслідування та судовий розгляд тривають значно довше, ніж адміністративні провадження.

Як карають корупціонерів

За даними аналітиків, усі судові рішення цьогоріч завершилися штрафами. Жодного позбавлення волі, громадських робіт чи обмеження свободи за перші 4 місяці 2026 року.

Найменший штраф становив 850 гривень, найбільший — 34 тисячі.

Цьогоріч найбільш активно карають порушників суди на Львівщині: кожне 10 судове рішення щодо корупції зафіксували на Львівщині або 79 випадків.

Далі йдуть Дніпропетровщина (67 рішень), Харківщина (56), Київщина (54) та Одещина (48).

Загалом цьогоріч винесли вже на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік.

Водночас 2025 був рекордним: 4 086 рішень винесли суди за весь 2025 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

Хоча переважна більшість покарань у 2025 році також завершилася штрафами (97% справ), реєстр містив і значно суворіші вироки. Торік суди призначали реальні строки ув’язнення, громадські роботи, обмеження волі та іспитові строки.

Найбільший штраф 2025 року — понад 1,24 мільйона гривень — отримав київський адвокат, який продавав чоловікам схеми ухилення від мобілізації. За 15 тисяч доларів він обіцяв допомогу з оновленням даних у ТЦК та фіктивним працевлаштуванням для бронювання. Попри масштаб схеми, суд обмежився штрафом та зняв арешт із Chevrolet Camaro, квартири, землі та понад 1255 кв. м комерційних приміщень.

Натомість найсуворіший вирок — 10 років позбавлення волі — отримав сержант штурмової роти на Сумщині. Він викрав та продавав військову оптику вартістю понад 4,5 мільйона гривень, зокрема, тепловізори та біноклі нічного бачення. Частину обладнання слідчим вдалося повернути військовим, однак суд визнав злочин особливо тяжким через привласнення майна ЗСУ під час війни.

