0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Свириденко піде у відставку: Україна змінює політичну стратегію

Казна та Політика
78
Юлія Свириденко йде у відставку
Юлія Свириденко йде у відставку
Юлію Свириденко залишає посаду прем’єр-міністра України. Вона очолить новий значимий напрямок.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Президент обговорив деталі з премʼєром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів.
«Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України», — зазначив Зеленський.
Президент також анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.
Юлія Свириденко очолювала уряд України з 17 липня 2025 року. До призначення на посаду прем’єр-міністра вона з 2021 року працювала першою віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки.

Україна змінює політичну стратегію

Зеленський зазначив, за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом.
Серед головних напрямків визначено:
  • співпрацю зі США, зокрема щодо ліцензійного виробництва систем Patriot та розвитку двостороннього безпекового партнерства;
  • європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи за це десятиліття;
  • Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків — економічних, політичних, культурних;
  • держави — сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини;
  • регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці;
  • Китай;
  • ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України.

Посилення оборони та підготовка до зими

Окремо президент наголосив на необхідності посилення роботи у прифронтових і прикордонних регіонах, які щодня зазнають російських атак.
«Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів», — йдеться у повідомленні.
Серед пріоритетів також визначено підготовку країни до зимового періоду, прискорення реформування державних компаній, від яких залежить стійкість України, а також реалізацію міжнародних домовленостей щодо відбудови України.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems