Свириденко піде у відставку: Україна змінює політичну стратегію Сьогодні 14:52 — Казна та Політика

Юлія Свириденко йде у відставку

Юлію Свириденко залишає посаду прем’єр-міністра України. Вона очолить новий значимий напрямок.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Президент обговорив деталі з премʼєром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів.

«Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України», — зазначив Зеленський.

Президент також анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.

Юлія Свириденко очолювала уряд України з 17 липня 2025 року. До призначення на посаду прем’єр-міністра вона з 2021 року працювала першою віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки.

Україна змінює політичну стратегію

Зеленський зазначив, за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом.

Серед головних напрямків визначено:

співпрацю зі США, зокрема щодо ліцензійного виробництва систем Patriot та розвитку двостороннього безпекового партнерства;

європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи за це десятиліття;

Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків — економічних, політичних, культурних;

держави — сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини;

регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці;

Китай;

ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України.

Посилення оборони та підготовка до зими

Окремо президент наголосив на необхідності посилення роботи у прифронтових і прикордонних регіонах, які щодня зазнають російських атак.

«Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів», — йдеться у повідомленні.

Серед пріоритетів також визначено підготовку країни до зимового періоду, прискорення реформування державних компаній, від яких залежить стійкість України, а також реалізацію міжнародних домовленостей щодо відбудови України.

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