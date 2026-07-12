Свириденко піде у відставку: Україна змінює політичну стратегію
Україна змінює політичну стратегію
- співпрацю зі США, зокрема щодо ліцензійного виробництва систем Patriot та розвитку двостороннього безпекового партнерства;
- європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи за це десятиліття;
- Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків — економічних, політичних, культурних;
- держави — сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини;
- регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці;
- Китай;
- ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України.
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