Скільки коштів залучив уряд від ОВДП у першому півріччі 2026 року

Скільки коштів залучено від початку повномасштабної війни
За цей самий період на погашення внутрішніх державних боргових цінних паперів було спрямовано 180 535,0 млн грн, $650,0 млн та 188,8 млн євро.
Від початку повномасштабного вторгнення й до 31 червня 2026 року уряд залучив на первинних аукціонах 1 686 915,2 млн грн, $11 243,3 млн та 3 542,1 млн євро, тоді як на погашення ОВДП за цей період спрямували 1 175 689,2 млн грн, $12 145,3 млн та 3 110,3 млн євро.
Хто є найбільшими власниками ОВДП:
Загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1 154,6 млрд грн в еквіваленті: 1 070 609,1 млн грн, $1 124,7 млн та 657,8 млн євро.
Портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг 150,0 млрд грн в еквіваленті: 90 820,0 млн грн, $1 083,4 млн та 207,8 млн євро.
Портфель ОВДП у власності нерезидентів становить 17,8 млрд грн в еквіваленті: 16 663,1 млн грн, $12,8 млн та 10,0 млн євро.
Військові облігації
Станом на 1 липня 2026 року загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) оцінювався у 89,1 млрд грн в еквіваленті — проти 114,1 млрд грн роком раніше.
Структура цього портфеля за валютами випуску виглядає так: 63 244,0 млн грн (26,6% від загального обсягу гривневих військових ОВДП), $330,8 млн (16,8% доларових випусків) та 216,7 млн євро (21,9% випусків у євро).
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 липня 2026 року становив 101,9 млрд грн в еквіваленті, з такою валютною структурою: 49 977,8 млн грн (21,0% гривневих випусків), $965,9 млн (49,0% доларових випусків) та 170,2 млн євро (17,2% випусків у євро).
Станом на 1 липня 2026 року нерезиденти володіли військовими ОВДП на суму 6 029,7 млн грн, $11,0 млн та 10,0 млн євро.
У червні 2026 року Міністерство фінансів здійснило погашення військових ОВДП на загальну суму 30 650 млн грн.