Скільки коштів залучив уряд від ОВДП у першому півріччі 2026 року Сьогодні 09:18 — Казна та Політика

Уряд залучив від ОВДП понад 204 млрд грн за перше півріччя 2026 року

Упродовж січня-червня 2026 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на первинних аукціонах 204 799,5 млн грн, $452,0 млн та 294,9 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Скільки коштів залучено від початку повномасштабної війни

За цей самий період на погашення внутрішніх державних боргових цінних паперів було спрямовано 180 535,0 млн грн, $650,0 млн та 188,8 млн євро.

Від початку повномасштабного вторгнення й до 31 червня 2026 року уряд залучив на первинних аукціонах 1 686 915,2 млн грн, $11 243,3 млн та 3 542,1 млн євро, тоді як на погашення ОВДП за цей період спрямували 1 175 689,2 млн грн, $12 145,3 млн та 3 110,3 млн євро.

Хто є найбільшими власниками ОВДП:

Загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1 154,6 млрд грн в еквіваленті: 1 070 609,1 млн грн, $1 124,7 млн та 657,8 млн євро.

Портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг 150,0 млрд грн в еквіваленті: 90 820,0 млн грн, $1 083,4 млн та 207,8 млн євро.

Портфель ОВДП у власності нерезидентів становить 17,8 млрд грн в еквіваленті: 16 663,1 млн грн, $12,8 млн та 10,0 млн євро.

Військові облігації

Станом на 1 липня 2026 року загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) оцінювався у 89,1 млрд грн в еквіваленті — проти 114,1 млрд грн роком раніше.

Структура цього портфеля за валютами випуску виглядає так: 63 244,0 млн грн (26,6% від загального обсягу гривневих військових ОВДП), $330,8 млн (16,8% доларових випусків) та 216,7 млн євро (21,9% випусків у євро).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 липня 2026 року становив 101,9 млрд грн в еквіваленті, з такою валютною структурою: 49 977,8 млн грн (21,0% гривневих випусків), $965,9 млн (49,0% доларових випусків) та 170,2 млн євро (17,2% випусків у євро).

Станом на 1 липня 2026 року нерезиденти володіли військовими ОВДП на суму 6 029,7 млн грн, $11,0 млн та 10,0 млн євро.

У червні 2026 року Міністерство фінансів здійснило погашення військових ОВДП на загальну суму 30 650 млн грн.

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