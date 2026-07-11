Чому банкнота 2000 грн не вплине на інфляцію — пояснення Нацбанку Сьогодні 18:55 — Казна та Політика

Чому введення банкноти 2000 гривень не може вплинути на інфляцію

Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не спровокує зростання цін та не вплине на рівень інфляції в країні. Новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Як пояснюють у Нацбанку, емісія чи-то «друк грошей» передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей.

Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Відповідно грошей більше не стане, а впливу на інфляцію не буде.

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«Емісія вже давно не пов’язана з роботою реального друкарського верстата та здійснюється спочатку на безготівковій основі. Ба більше, Національний банк, як і інші центральні банки світу, на постійній основі друкує банкноти, замінюючи старі й пошкоджені на нові. Але це не призводить до зростання інфляції чи девальвації, бо обсяг грошей в економіці не змінюється», - йдеться у повідомленні.

Чому вводять нову банкноту

Введення нової банкноти є наслідком номінального збільшення обсягів економіки (зростання цін, зарплат та готівки в обігу), а не передумовою цих процесів.

Готівкові гроші потрібні, щоб обслуговувати розрахунки в економіці. Коли економіка змінюється, банкнотний ряд має відображати ці зміни.

Востаннє нова банкнота вводилася сім років тому. З того часу Україна пережила одне за одним два великих потрясіння: спочатку коронакризу, а далі повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке досі триває

Як свідчать дані Держстату, середньомісячна зарплата за цей час в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції — удвічі. За даними НБУ, більш ніж удвічі зріс обсяг готівки в обігу.

Коли банкнот забагато — це щонайменше не зручно для населення. А ще це зумовлює більші витрати держави на грошовий обіг. Вихід банкнот нового номіналу має вирішити цю проблему.

Що тоді буде з інфляцією

Зазначається, що головне завдання Національного банку — щоб інфляція була низькою та стабільною. Зараз вона перебуває на рівні близько 7%, а ціллю НБУ є приведення інфляції до 5%.

НБУ очікує на таку динаміку інфляції:

певне пришвидшення у другому півріччі 2026 року на тлі значних витрат бізнесу, зокрема на енергоносії та зарплати;

зниження за підсумками 2027 року та повернення до цілі 5% у 2028 році.

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