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Для запуску цивільної авіації Україні потрібно 3−5 місяців — нардеп

Казна та Політика
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Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3−5 місяців після створення необхідних безпекових умов.
Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, повідомляють Новини.Live.

Що необхідно для відновлення польотів

За словами народного депутата, у державному бюджеті передбачені кошти на підтримку роботи аеропортів та персоналу, який забезпечує функціонування авіаційної інфраструктури.
Володимир Крейденко зазначив, що за наявності підготовленого персоналу, необхідних безпекових умов та механізмів захисту аеропортів цивільне авіасполучення можна буде відновити протягом 3−5 місяців.
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Водночас парламентар відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів.
За його словами, така інформація не розголошується з міркувань безпеки, оскільки може бути використана росією.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки до відновлення авіасполучення.
Водночас наразі питання відкриття повітряного простору не розглядається через безпекову ситуацію та триваючі масовані атаки росії. Документ передбачає довгострокове планування розвитку галузі та є частиною євроінтеграційних зобов’язань України й адаптації транспортної системи до стандартів Європейського Союзу.
За матеріалами:
Novyny.live
Авіалінії
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