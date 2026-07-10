Водночас парламентар відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів.
За його словами, така інформація не розголошується з міркувань безпеки, оскільки може бути використана росією.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки до відновлення авіасполучення.
Водночас наразі питання відкриття повітряного простору не розглядається через безпекову ситуацію та триваючі масовані атаки росії. Документ передбачає довгострокове планування розвитку галузі та є частиною євроінтеграційних зобов’язань України й адаптації транспортної системи до стандартів Європейського Союзу.