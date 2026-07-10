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Результати «митного безвізу» за ІI кв. 2026 року: рекордні 56,3 тис. транзитних декларацій

Казна та Політика
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Визначальною подією ІІ кварталу 2026 став перехід України на застосування NCTS Фаза 6 в режимі Opt-In, який відбувся 22 червня 2026 року, а результати роботи демонструють стабільне зростання використання процедури спільного транзиту.
Бізнес активніше застосовує можливості системи NCTS, що підтверджується відповідними показниками.
Про це пише Державна митна служба.
Результати «митного безвізу» за ІI кв. 2026 року: рекордні 56,3 тис. транзитних декларацій
Упродовж квітня-червня 2026 року в системі NCTS оформлено 56,3 тис. транзитних декларацій. Із них понад 37,1 тис. переміщень, розпочатих українськими митницями, успішно завершено в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Водночас українські митниці забезпечили завершення ще 19,2 тис. транзитних переміщень, розпочатих за кордоном.
Система NCTS залишається затребуваним інструментом і для внутрішнього транзиту. У ІІ кварталі майже 9,4 тис. декларацій Т1 було оформлено для переміщення товарів територією України.
Найрезультативнішим місяцем кварталу став червень. Саме тоді досягнуто найвищих показників із моменту приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту 1 жовтня 2022 року: оформлено майже 13 тис. декларацій на відправлення та майже 7 тис. декларацій на призначення в Україні.
Зростає і довіра бізнесу до інструментів гарантування під час здійснення міжнародних транзитних перевезень. Лише протягом ІІ кварталу українські загальні гарантії були застосовані майже у 33 тис. декларацій Т1, за якими товари переміщувалися митною територією Європейського Союзу.
Також, у ІІ кварталі 2026 року в системі управління гарантіями NCTS Держмитслужба зареєструвала 35 нових загальних гарантій. Станом на кінець кварталу діють 118 загальних гарантій на суму понад 426 млн євро та 10,7 тис. індивідуальних гарантій на суму 820,1 млн євро.
Стабільне зростання показників та успішне впровадження NCTS Фаза 6 підтверджують ефективність розвитку системи спільного транзиту в Україні та її подальшу інтеграцію до європейського митного простору.
За матеріалами:
Finance.ua
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