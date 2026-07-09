Львівська мерія стягнула із забудовника 9 млн грн пайового внеску Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Львівська мерія стягнула із забудовника 9 млн грн пайового внеску

Західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги прокуратури та департаменту економічного розвитку Львівської міськради та зобов’язав місцевого забудовника ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» відшкодувати понад 9 млн грн безпідставно збережених коштів пайової участі.

Про це у середу, 8 липня, повідомили в обласній прокуратурі.

Ще на початку 2025 року прокуратура та ЛМР звернулися з позовом до суду на ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» про стягнення 11,6 млн грн. Позов мотивували тим, що під час будівництва багатоквартирних житлових будинків № 1, № 2, № 3 на вул. Малоголосківській забудовник не виконав свого зобов’язання взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та перерахувати гроші до місцевого бюджету. Житловий комплекс був зданий в експлуатацію у 2022 році.

Господарський суд Львівської області у травні 2025 року задовольнив позов частково — ухвалив стягнути із забудовника 6,2 млн грн безпідставно збережених коштів пайової участі.

На це рішення прокуратура та Львівська міськрада подали апеляційні скарги. Західний апеляційний господарський суд врахував аргументи позивачів та постановив стягнути з товариства понад 9 млн грн.

За даними YouControl, ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» зареєстроване понад 22 роки тому. Власниками будівельної фірми є депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» Назарій Бербека та бізнесмен Тарас Дідик.

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