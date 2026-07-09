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Кабмін виділить понад 3 млрд гривень на відновлення Вишневого

Казна та Політика
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Понад 90 осель у Вишневому не підлягають відновленню. Фото: Київська ОВА
Понад 90 осель у Вишневому не підлягають відновленню. Фото: Київська ОВА
Кабінет Міністрів доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

На що спрямують кошти

«Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж», — прокоментувала рішення уряду Свириденко.

Що відомо про наслідки удару по Вишневому

У ніч проти 6 липня росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе.
Внаслідок влучань і численних пожеж знищено забудову на п’ятьох вулицях. У зоні ураження опинилися понад 200 приватних будинків, значна частина з яких зазнала пошкоджень або була зруйнована. Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів рятувальники проводили евакуацію мешканців.
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Попереднє обстеження показало, що пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків. У багатоповерхівках вибито 1692 вікна, а ще 65 звернень надійшло від представників бізнесу, чиє майно постраждало через атаку.
Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та розвідці з’ясувати всі обставини вибухів у Вишневому.
Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Лиховій заявив, що об’єкт, де сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінСвириденко
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