Хто відповідає за виконання робіт по будівництву та ремонту укриттів

Від початку війни у Києві відремонтовано майже 3 тис захисних споруд, цьогоріч передбачено ще понад 1,1 млрд грн на будівництво, ремонт і облаштування об’єктів цивільного захисту.
Про це заявив в.о.першого заступника глави Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
«За 2022−2025 рр. на ці роботи міська влада Києва виділила близько 7 млрд грн, з яких 4,5 млрд — на ремонт і належне оснащення цих об’єктів. Загалом наразі в Києві функціонують понад 4,3 тис. укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками», — зазначається на сайті Київської міської ради у вівторок.
Хто забезпечує ремонт укриттів
Визначення адрес і виконання робіт по будівництву та ремонту укриттів забезпечують районні підрозділи, вони є розпорядниками виділених містом коштів.
Пріоритетними є локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де відсутні станції метрополітену, або віддалені спальні житлові масиви.
За словами Пантелеєва, у віддалених від мережі метро мікрорайонах мешканці можуть користуватися укриттями, що є в школах та інших навчальних закладах.
«Вони досить місткі та оснащені необхідними базовими елементами для таких приміщень, а також перебувають, як правило, в пішій доступності», — сказав заступник глави КМДА.