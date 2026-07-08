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Хто відповідає за виконання робіт по будівництву та ремонту укриттів

Казна та Політика
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Хто відповідає за виконання робіт по будівництву та ремонту укриттів
Хто відповідає за виконання робіт по будівництву та ремонту укриттів
Від початку війни у Києві відремонтовано майже 3 тис захисних споруд, цьогоріч передбачено ще понад 1,1 млрд грн на будівництво, ремонт і облаштування об’єктів цивільного захисту.
Про це заявив в.о.першого заступника глави Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
«За 2022−2025 рр. на ці роботи міська влада Києва виділила близько 7 млрд грн, з яких 4,5 млрд — на ремонт і належне оснащення цих об’єктів. Загалом наразі в Києві функціонують понад 4,3 тис. укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками», — зазначається на сайті Київської міської ради у вівторок.

Хто забезпечує ремонт укриттів

Визначення адрес і виконання робіт по будівництву та ремонту укриттів забезпечують районні підрозділи, вони є розпорядниками виділених містом коштів.
Пріоритетними є локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де відсутні станції метрополітену, або віддалені спальні житлові масиви.
За словами Пантелеєва, у віддалених від мережі метро мікрорайонах мешканці можуть користуватися укриттями, що є в школах та інших навчальних закладах.
«Вони досить місткі та оснащені необхідними базовими елементами для таких приміщень, а також перебувають, як правило, в пішій доступності», — сказав заступник глави КМДА.
За матеріалами:
Finance.ua
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